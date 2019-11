Cum controlează Iranul Irakul prin intermediul unei vaste reţele de influenţă ce ajunge până la cele mai înalte nivele ale puterii de la Bagdad

Cotidianul american The New York Times (NYT) şi site-ul de investigaţie The Intercept scriu luni că au examinat aproximativ 700 de pagini de rapoarte scrise - majoritatea din 2014 şi 2015 - de către Ministerul iranian al Informaţiilor şi trimise de către o sursă anonimă The Intercept.

”Aceste divulgări fără precedent dezvăluie vasta influenţă a Iranului în Irak, detaliind ani de muncă meticuloasă ai spionilor iranieni în vederea cooptării liderilor ţării, plătirea unor agenţi irakieni (...) şi infiltrarea tutuorr aspectelor vieţii politice, economice şi religioase în Irak”, potrivit NYT.

Documentele subliniază ”rolul unic al generalului (Qassem) Soleimani", comandantul Forţei Al-Qods din cadrul Gardienilor revoluţiei, armata ideologică a Iramului, însărcinat cu operaţiunile externe.

Acest general se duce cu regularitate în Irak, unde a prezidat în ultimele săptămâni reuniuni la Bagdad şi Najaf, în sud, pentru a convinge partidele politice să-l susţină pe premierul Adel Abdel Mahdi, a cărui plecare este cerută de stradă, au declarat surse politice pentru AFP.

Conţinutul documentelor reflectă de asemenea sentimente exprimate de numeroşi irakieni care participă la manifestaţii fără precedent în Irak, o ţară majoritar şiită, ca Iranul. Iranul şi Irakul lui Saddam Hussein, două ţări petroliere, s-au înfruntat într-un război din 1980 în 1988.

Teheranul a devenit un aliat cu greutate al Irakului, mai ales în ultimii ani, după aproape un deceniu de dominaţie a Statelor Unite, care au invadat ţara în 2003, antrenând căderea regimului lui Saddam Hussein.

Iranul întreţine relaţii strânse cu numeroşi politicieni irakieni şi a ajutat la formarea puternicilor paramilitari din cadrul Hash al-Shaabi, care au contrinuit la înfrângerea grupării jihadiste Statul Islamic (SI).

El este totodată un partener comercial major, care vinde electricitate şi gaze naturale Irakului.

Teheranul a recurs la vaste operaţiuni de informaţii pentru a menţine aceste legături strânse, potrivit NYT şi Intercept.

”Cea mai mare prioritate”, potrivit NYT, ”era menţinerea Irakului ca client (...) şi asigurarea faptului că facţiunile loiale Teheranului rămân la putere”.

Într-unul dintre documentele divulgate, premierul Adel Abdel Mahdi este prezentat, de altfel, ca având ”o relaţie specială” cu Teheranul, pe când era ministru al petrolului, în 2014.

Biroul premierului a declarat pentru AFP că nu are ”niciun comentariu” de făcut cu privire la acest scandal.

Potrivit NYT şi The Intercept, foştii premieri irakieni Haider al-Abadi şi Ibrahim al-Jaafari, dar şi fostul preşedinte al parlamentului Salim al-Jabouri au avut contacte cu serviciile secrete iraniene.

Tot potrivit NYT, Teheranul a putut să aibă un acces mai mare la instituţii irakiene după retragerea trupelor americane din Irak în 2011, o retragere care i-a lăsat ”fără loc de muncă” pe informatorii irakieni ai Agenţiei Centrale americane de Informaţii (CIA).

Aceşti informatori s-au îndreptat atunci către Iran, oferind informaţii despre operaţiuni CIA în Irak, în schimbul unor sume de bani, potrivit aceleiaşi surse.