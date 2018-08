Cum a contribuit compania Pepsi la dezarmarea URSS. Poveşti „marinăreşti“ mai puţin cunoscute

PepsiCo, producător american de băuturi carbogazoase, al doilea la nivel mondial, a întreţinut o colaborare lungă şi neobişnuită cu Uniunea Sovietică. Conform unui acord din 1972, Pepsi-Cola intra pe piaţa sovietică şi votca Stolicinaia pe cea americană. În 1989, cele două părţi au semnat un nou acord. Fapt nemaiîntâlnit, în loc de dolari, sovieticii au plătit pentru suc în nave de război, scrie agenţia sputnik.

Pepsico a cumpărat astfel de la sovietici 17 submarine (pentru o sumă de 150.000 de dolari fiecare), un crucişător, o fregată şi un distrugător şi le-au dat apoi la casat. De asemenea, a cumpărat tancuri petroliere sovietice, printr-o asociaţie comună cu sovieticii şi cu o companie norvegiană, care l-a închiriat sau l-a vîndut ulterior.

Aceste afaceri stranii pentru o companie de băuturi răcoritoare a reprezentat o modalitate necesară pentru a face bisnis cu Moscova. La acea vreme, Statele Unite şi Uniunea Sovietică purtau negocieri asupra dezarmării. „Uitaţi-vă, noi dezarmăm Uniunea Sovietică mai repede decât voi“, a glumit Donald Kendall, şeful diviziei internaţionale a PepsiCo, într-o întâlnire cu consilierul pentru Securitate Naţională a lui George H. W. Bush, Brent Scowcroft.

Ţara cu Marină militară şi fără mare

Greu de crezut, dar adevărat. O ţară fără acces la mare are Marină militară. Este vorba de Bolivia, o ţară din centrul Americii de Sud. Marina boliviană datează încă din secolul XIX. Explicaţia este că Bolivia a avut ieşire la Oceanul Pacific, dar a pierdut-o în 1879, într-un război cu Chile. Această pierdere este comemorată în fiecare an la 23 martie. În prezent, Marina boliviană numără aproximativ 5.000 de membri şi dispune în general de vedete, care patrulează pe Lacul Titicaca şi pe marile râuri din ţară, în principal pentru combaterea traficului de droguri.

Guamul, cucerit de americani doar cu un foc de avertizare

Cucerirea Guamului de către americani reprezintă unul dintre cele mai amuzante evenimente istorice, nicidecum unul sângeros. Neinformaţi şi politicoşi din fire, reprezentanţii autorităţilor spaniole de pe această insulă din Pacific au ţinut neapărat să-şi prezinte scuze şi au intrat astfel pe mâna atacatorului.

Mai exact, în timpul războiului hispano-american de la sfârşitul secolului XIX, un grup naval, cu crucişătorul Charleston în frunte, a fost trimis spre Guam cu misiunea de a ridica acolo steagul Statelor Unite. Apropiindu-se de insulă la 20 iunie 1898, marinarii americani au tras un foc de avertizare către fortăreaţa Santa Cruz. Însă tirul a fost slab şi nu a produs prejudicii, ceea ce l-a făcut pe Pedro Duarte Andujar, asistentul guvernatorului Don Juan Marina, să creadă că a fost un gest de salut din partea navei străine.

Atunci oficialii spanioli au decis să se ducă la bordul crucişătorului pentru a se scuza că nu au răspuns întrucât nu mai aveau praf de puşcă şi pentru a se informa despre starea de sănătate a membrilor echipajului. Ceea ce nu ştiau ei e că ţara lor se afla în război cu Statele Unite. Prin urmare, au devenit prizonieri de război şi au cedat un teritoriu fără luptă.

Primele mamifere folosite în Marină

Delfinii şi-au dovedit deja calităţile de soldaţi. Însă primul mamifer antrenat în scopuri militare este leul de mare. În 1915, celebrul dresor Vladimir Durov a venit cu ideea folosirii leilor de mare în operaţiunile submarine. El era convins că acest mamifer ar putea ajuta la distrugerea navelor inamice după numai câteva luni de antrenament.

Experimentul l-a realizat într-o piscină special amenajată în subsolul locuinţei sale din Moscova. A antrenat acolo 20 de lei de mare, dar aceştia au murit în doar câteva zile exact când dresorul intenţiona să-şi prezinte rezultatele în faţa Statului Major General al armatei imperiale ruse. Potrivit unei ipoteze, mamiferele ar fi fost otrăvite de un agent german care s-a infiltrat în anturajul lui Durov.

Nava construită cu oţel din Turnurile Gemene

„Never forget“ este deviza unei nave americane destinate transportului de trupe. Este vorba de USS New York (LPD-21), care a fost fabricată cu 24.000 de tone de oţel, dintre care 7,5 tone provenind resturile Turnurilor Gemene din New York, ce s-au prăbuşit în urma atentatelor din 11 septembrie 2001.

Livrat US Navy pe 21 august 2009, la New Orleans (Louisiana), vasul a sosit în noiembrie acelaşi an la New York sub aplauzele familiilor unor victime ale acestui act terorist.