Conservatorul american Robert Kagan: Trebuie să fii foarte optimist să crezi că Europa ar rămâne stabilă şi paşnică fără susţinerea SUA

Robert Kagan a fost întrebat cu privire la decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei şi consecinţele grave ale acţiunii sale: faptul că a deschis calea unei invazii turce în nordul Siriei, a întărit influenţa Rusiei şi a Iranului şi a subminat încrederea în SUA.





Conservatorul american a răspuns că el nu crede că Trump a fost foarte îngrijorat în legătură cu consecinţele. „Trump acţionează sub presupunerea că poporul american va susţine ideea de a pleca din Siria, indiferent de consecinţe. Şi probabil că are dreptate. Eu nu am auzit de vreo nemulţumire generală”.





Kagan a mai precizat că republicanii l-ar abandona pe Trump doar dacă preşedintele ar trage partidul „într-un abis”, dar cu siguranţă felul cum liderul de la Casa Albă face politică externă nu ar fi unul dintre motivele pentru care republicanii să-i retragă susţinerea.





Der Spiegel notează că retragerea din nordul Siriei a fost doar o parte a unei promisiuni mai mari făcute de Trump de a pune punct „războaielor nesfârşite ale predecesorilor săi. În acest context, publicaţia l-a întrebat pe Kagan dacă europenii pot umple golul lăsat de SUA în Orientuli Mijlociu.





Kagan şi-a arătat scepticismul prin răspunsul său, precizând că nu-i vede capabili pe europeni să-i înlocuiască pe americani. „Începe cu logistica militară şi materială, dar este vorba şi despre probleme fundamentale. Sunt europenii cu adevărat pregătiţi să plătească preţul de a deveni un intervenţionist militar?”, întreabă conservatorul american. „Pentru că asta înseamnă că omori oameni şi să accepţi că civili nevinovaţi mor din cauza greşelilor care se fac în orice război. Germanii au devenit un popor civil şi paşnic după cel de-Al Doilea Război Mondial. Nu cred că vor să îndure această povară”.





În ceea ce priveşte poziţia lui Donald Trump referitoare la faptul că europenii ar trebui să fie independenţi la 70 de ani după cel de-Al Doilea Război Mondial, Kegan a declarat: „Trump spune doar ceea ce fiecare preşedinte american de la John F. Kennedy încoace a spus, adică faptul că vrem ca şi Europa să-şi asume mai mult din povară. Dar cred că Trump greşeşte că vrea să lase Europa de capul ei acum. De-a lungul deceniilor, noi am spus Germaniei <<Nu vrem să fii o naţiune normală. Vrem să tre concentrezi pe o creştere puternică, pe bunăstarea ta socială. Nu vrem să cheltuieşti 5% din PIB-ul tău pe armată>>. Aşa că, ca SUA să vină să spună că vrea ca Germania să fie o putere militară, cred că e un mare risc. Rolul Americii în lume a fost o parte esenţială a stabilirii unei Europe paşnice după Al Doilea Război Mondial. SUA au stabilit regimul internaţional de comerţ, care a fost foarte important pentru succesul economic european. Acest regim este cel cu adevărat pus sub semnul întrebării şi de asemenea soarta democraţiei ca ideologie comună a Europei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proiectului european după cel de-Al Doilea Război Mondial a fost suprimarea şi controlarea naţionalismului. Şi vedem acum că naţionalismul se întoarce.





Kagan a vorbit şi despre faptul că democraţia liberală a fost considerată ca o condiţie permanentă a umanităţii. „Însă acest lucru este o iluzie. Democraţia liberală creează întotdeauna anticorpi. SUA au jucat un rol-cheie în implementarea procesului democratic european, dar de câţiva ani este într-un proces de retragere din acest rol. Încă de la sfârşitul Războiului Rece, publicul american se întreabă din ce în ce mai mult de ce trebuie să joace acest rol important în lume. De ce avem trupe în Europa? De ce nu au grijă europenii de ei înşişi?”





Referitor la pericolul pe care l-ar putea reprezenta Germania, dacă SUA nu ar mai fi dispuse să-şi continue angajamentul în Europa, Kagan a spus că odată cu reunificarea Germaniei, ţara a devenit cea mai puternică economie din Europa, cu cel mai mare teritoriu şi cea mai numeroasă populaţie de pe continent. Odată cu aceste elemente, spune Kagan, vine şi potenţialul celei mai mari armate din Europa.





„Există anumite condiţii obiective care readuc în discuţie problema Germaniei. Se poate observa deja invidia altor state c u privire la dominarea economiei europene de către Germania şi resentimentul pe care îl creează. Dacă scoţi din ecuaţie angajamentul american, iată care este scenariul care mă îngrijorează: vecinii Germaniei ar putea deveni nesiguri în legătură cu NATO şi poate chiar cu UE. Vor primi Germania cu îngrijorare şi vor adopta politici economice care să-i scape de hegemonia Germaniei. Aceste măsuri vor duce la resentimente şi în Germania. Cât va mai dura până o poziţie respecstabilă germană să spună: <<Stai puţin. Trebuie să începem să avem grijă de noi. Toţi ceilalţi îşi urmăresc interesele. De noi cine are grijă?>>





Kagan subliniază un aspect important în opinia sa: acela că trebuie să fii un optimist de neclintit ca să crezi că Europa va fi stabilă şi paşnică fără susţinerea SUA.





Conservatorul american mai vorbeşte despre un aspect îngrijorător. Kagan spune că nu exclude ca Donald Trump să retragă SUA din NATO dacă va fi reales ca preşedinte.





La întrebarea cum ar arăta SUA şi lumea întreagă după opt ani de preşedinţie a lui Donald Trump, Kagan a răspuns: „Cred că până acum, din fericire, sistemul american s-a dovedit suficient de rezistent pentru a face faţă celor mai negative lucruri pe care el le-a făcut. În prezent, avem de-a face cu un conflict fundamental între liberalism şi anti-liberalism, nu numai în Statele Unite, ci pe tot globul. Şi pentru moment, forţele anti-liberale sunt în ascensiune. Se poate observa în sute de locuri diferite în jurul lumii: problema Indiei cu Pakistanul, între Japonia şi Coreea, în Israel. Atunci când ordinea începe să se prăbuşească, fiecare ţară şi fiecare lider ia decizii pe baza a ceea ce văd. Încă patru ani de Trump înseamnă încă patru ani de prăbuşire a ordinii liberale a lumii”.