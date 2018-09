Chinez arestat la Chicago sub acuzaţia că a spionat ingineri şi cercetători americani în favoarea Chinei

Ji Chaoqun, în vârstă de 27 de ani, a fost arestat la Chicago şi acuzat că a acţionat ca agent străin în Statele Unite, a anunţat procuratura americană.

El a venit în Statele Unite în 2013, să studieze ingineria electrică, şi s-a înrolat în armata americană de rezervă (US Army Reserves) în 2016.

El ar fi încercat să furnizeze informaţii despre persoane, în vederea unor recrutări.

Ji este acuzat că lucrează pentru un ofiţer de rang înalt din cadrul serviciilor chineze de informaţii, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, potrivit unei plângeri penale depuse la un tribunal din Chicago.

Potrivit procuraturii, el a ţintit alţi cetăţeni chinezi care lucrau ca ingineri sau cercetători, dintre care unii erau contractori ai Apărării americane, în vederea unei eventuale recrutări.

El a venit în Statele Unite de la Beijing, în august 2013, cu o viză de studii şi a studiat la Illinois Institute of Technology, la Chicago. El a obţinut în 2015 un masterat în inginerie electrică.

Ji a servit în 2016 în cadrul US Army Reserves şi ”a negat în mod expres că a avut contacte cu un Guvern străin în ultimii şapte ani” atunci când a candidat prin intermdiul programului pentru imigranţi Military Accessions Vital to the National Interest (Mavni).

El nu şi-a dezvăluit, ulterior, relaţia cu ofiţerul respectiv în domeniul informaţiilor, în cadrul unui interviu cu un ofiţer din cadrul Forţelor terestre americane (US Army), potrivit procurorilor.

Programul Mavni accelerează acordarea cetăţeniei unor imigranţi care au competenţe considerate critice în domeniile limbii şi medicinei, recrutaţi în cadrul serviciului militar.

Aproximativ 11.000 de imigranţi au intrat în Forţele armate americane prin intermediul programului Mavni din 2008, când a fost lansat.

Programul a fost suspendat în mod oficial în 2016, din cauza unor îngrijorări în domeniul securităţii, iar Pentagonul a impus un proces de verificare mai strict unor sute de recruţi care au intrat în program.

Un grup dintre aceşti recruţi, care afirmă că au fost soşi abrupt din serviciu, au dat anul acesta în judecată US Army, la un tribunal federal.

US Army a suspendat, de atunci, ieşirile nevoite ale recruţilor Mavni şi a anunţat că intenţionează ”să procedeze la o revizuire procesului de separare administrativă”, potrivit ziarului The New York Times (NYT).