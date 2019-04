Cel mai bogat african spune că a retras 10 milioane de dolari de la bancă pentru a se uita la bani

“Când eşti tânăr, primul milion este important, dar apoi numerele nu mai înseamnă prea mult. Într-o zi, am scos 10 milioane din cont, am pus banii în maşină şi i-am dus acasă, în camera mea. M-am uitat la ei şi m-am gândit: ‘Acum cred că am bani’, iar a doua zi i-am dus înapoi la bancă”, a spus Dangote la forumul din Abidjan.

Dangote, care deţine mai multe companii, fiind implicat între altele în domeniul alimentar, în construcţii şi telecomunicaţii, a precizat că pentru viitorul Africii sectoarele cu cel mai mare potenţial sunt agricultura şi tehnologiile noi. El i-a sfătuit însă pe tinerii antreprenori să nu se lase purtaţi de val după primul succes.

Aliko Dangote a precizat că regretă faptul că problemele administrative pun piedici dezvăltării afacerilor în Africa. El a dat şi un exemplu, vorbind despre dificultăţile companiei sale producătoare de ciment în privinţa exportului de marfă pe o distanţă de doar 40 de kilometri, de la fabricile din Nigeria către Benin. Benin a importat astfel ciment mai scump din China, a subliniat miliardarul.

