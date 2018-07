Când Macron îi răspunde lui Trump citând dintr-o carte a preşedintelui american

Cu prilejul summitului NATO de la Bruxelles, Donald Trump a avut o întâlnire de aproximativ 40 de minute cu Emmanuel Macron. Potrivit unei surse apropiate dosarului, cei doi au discutat într-un cadru tensionat, dominat de neînţelegerile comerciale dintre Statele Unite şi Uniunea Europeană. În timpul discuţiei, liderul de la Casa Albă i-a cerut omologului său de la Elysees să intervină pe lângă partenerii săi europeni în vederea începerii negocierilor comerciale. Răspunsul lui Macron a fost scurt şi prompt: „Nu“.

„Am citit The Art of the Deal (o carte publicată de Donald Trump în 1987, n. red.). Ştiu că în primă fază trebuie să ripostezi dacă vrei să contezi în negocieri“, a explicat preşedintele francez.

Axios scrie că Macron i-a răspuns lui Trump cu „singurul limbaj pe care îl înţelege preşedintele Statelor Unite“, „un limbaj tranzacţional, lipsit de orice nuanţă“.

Nu se ştie deocamdată dacă această abordare va da sau nu roade, notează Axios.

Cert este că Palatul Elysee a apreciat că această întâlnire a avut loc „într-o atmosferă de încredere şi amicală“, în timp ce Donald Trump a declarat că a stabilit „o relaţie formidabilă“ cu Emmanuel Macron, care „face o treabă fantastică“.