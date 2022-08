Joe Biden, prudent, a rămas doar la acest nivel de joc, dar asta nu înseamnă că autorităţile chineze, tradiţional extrem de sensibile la această temă, nu au declarat imediat prin vocea lui Zhao Lijan, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe că „în cazul în care SUA insistă să meargă mai departe, China va lua măsuri ferme şi decise pentru a-şi apăra suveranitatea naţională şi integritatea teritorială, iar SUA vor purta răspunderea oricăror consecinţe grave...Partea chineză a exprimat cu claritate şi în numeroase rânduri părţii americane care sunt preocupările sale serioase în ce priveşte eventuala vizită a doamnei Pelosi precum şi opoziţia sa fermă la acest proiect...Suntem pe deplin pregătiţi la toate eventualităţile”.

Până acum, aş spune, nimic foarte nou deoarece subiectul relaţiilor SUA-Taiwan este mereu la limite superioare de tensiune diplomatică între Washington şi Beijing. Care sunt acum elementele cu totul noi?

În primul rând, realmente neliniştitoare, sunt discuţiile la scenă deschisă privind avertismentele date de Pentagon care, spun diverşi oameni politici, s-ar opune ferm acestei vizite şi ar fi transmis asta direct doamnei Pelosi. Asta face ca acum, fapt nou şi chiar straniu şi ridicând un nou nivel de temeri cât se poate de reale, căci iată. Iată ce întrebare pune republicanul Newt Gingrich: „Oare la ce se gândeşte Pentagonul atunci când pune în gardă la modul public împotriva vizitei doamnei Pelosi în Taiwan? Dacă suntem într-atât de intimidaţi de comuniştii chinezi încât nici măcar nu putem să protejăm pe Preşedinta Camerei Reprezentanţilor, atunci de ce oare Pekinul ar trebui că am putea ajuta Taiwanul să supravieţuiască. Timiditatea e primejdioasă”.

