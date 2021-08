Avioane, arme, ochelari pentru vederea de noapte: Noul arsenal american de război al talibanilor

Insurgenţii talibani au putut fi văzuţi într-un video inspectând şiruri lungi de vehicule şi arme de foc noi, echipamente de comunicaţii şi chiar şi drone militare.

„Tot ceea ce nu a fost distrus aparţine acum talibanilor”, a declarat un oficial american în condiţii de anonimat.

Actuali şi foşti oficiali americani spun că există îngrijorarea că armele ar putea fi folosite pentru a ucide civili, ar putea fi confiscate de alte grupări militante precum Statul Islamic, pentru a ataca interesele SUA în regiune, sau chiar ar putea fi predate unor adversari, inclusiv Chinei şi Rusiei.

În urmă cu aproximativ o lună, Ministerul Apărării din Afganistan a postat pe reţelele de socializare fotografii cu şapte elicoptere noi care soseau la Kabul şi care erau livrate de către armata SUA.

Taliban captured more aircraft & helicopters in Kandahar airport. The US invasion turn into blessing for Taliban #Kandhar #Taliban #Afghanistan #Tajikistan #Kabul #Herat pic.twitter.com/RRmdlk8p17

Administraţia preşedintelui Joe Biden este atât de îngrijorată de problema armelor încât are în vedere o serie de opţiuni de urmat.

Oficiali americani au declarat că nu poate fi exclusă lansarea unor atacuri aeriene împotriva echipamentelor mai mari, cum ar fi elicopterele, dar că există îngrijorarea că acest lucru i-ar ostiliza pe talibani într-un moment în care obiectivul principal al Statelor Unite este evacuarea oamenilor.

Un alt oficial a spus că, deşi nu există încă date definitive, evaluarea actuală a informaţiilor este că talibanii ar putea controla mai mult de 2.000 de vehicule blindate, inclusiv Humvee din SUA, şi până la 40 de avioane, inclusiv UH-60 Black Hawk, elicoptere de atac şi drone militare ScanEagle.

„Am văzut deja luptători talibani înarmaţi cu arme fabricate de SUA pe care le-au confiscat de la forţele afgane. Acest lucru reprezintă o ameninţare semnificativă pentru Statele Unite şi aliaţii noştri", a declarat reprezentantul Michael McCaul, republican de top în Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanţilor din SUA, într-un e-mail transmis Reuters.

Viteza cu care talibanii au preluat controlul în Afganistan aminteşte de militanţii Statului Islamic care au luat arme furnizate de SUA de la forţele irakiene care au opus puţină rezistenţă în 2014.

Între 2002 şi 2017, Statele Unite au oferit armatei afgane arme, rachete, ochelari de vedere nocturnă şi chiar mici drone pentru colectarea informaţiilor, în valoare de aproximativ 28 de miliarde de dolari.

Dar avioane precum elicopterele Blackhawk au fost cel mai vizibil semn al asistenţei militare americane şi ar fi trebuit să fie cel mai mare avantaj al armatei afgane faţă de talibani. Între 2003 şi 2016, Statele Unite au furnizat forţelor afgane 208 de avioane, potrivit Biroului de Responsabilitate al Guvernului SUA (GAO). În ultima săptămână, multe dintre aceste aeronave au fost cele mai utile pentru piloţii afgani pentru a scăpa de talibani.

Unul dintre oficialii americani a spus că între 40 şi 50 de avioane au zburat în Uzbekistan conduse de piloţii afgani care au cautat refugiu. Chiar înainte de a prelua puterea la Kabul în weekend, talibanii începuseră o campanie de asasinare a piloţilor.

Unele avioane erau în Statele Unite pentru întreţinere şi vor rămâne acolo. Cele aflaţi în drum spre forţele afgane vor fi folosite în schimb de armata SUA pentru a ajuta la evacuarea din Kabul.

Actuali şi foşti oficiali spun că, deşi sunt îngrijoraţi de faptul că talibanii au acces la elicoptere, aeronavele necesită întreţinere frecventă şi multe sunt complicate pentru a zbura fără o pregătire extinsă.

„În mod ironic, faptul că echipamentul nostru se defectează atât de des va salva vieţi aici", a spus un al treilea oficial.

Generalul armatei americane Joseph Votel, în retragere, care a supravegheat operaţiunile militare americane în Afganistan în calitate de şef al Comandamentului central al SUA din 2016 până în 2019, a declarat că majoritatea componentelor hardware de ultimă generaţie capturate de talibani, inclusiv aeronavele, nu sunt echipate cu tehnologie sensibilă din SUA.

„În unele cazuri, unele dintre acestea vor semăna mai degrabă cu trofee”, a spus Votel.

Există o îngrijorare mai imediată cu privire la unele dintre armele şi echipamentele mai uşor de utilizat, cum ar fi ochelarii de vedere nocturnă. Din 2003, Statele Unite au furnizat forţelor afgane cel puţin 600.000 de arme de infanterie, inclusiv puşti de asalt M16, 162.000 de echipamente de comunicaţii şi 16.000 de dispozitive pentru ochelari de vedere nocturnă.

„Capacitatea de a opera noaptea va putea cu adevărat să schimbe jocul", a declarat pentru Reuters un consilier al Congresului.

Votel şi alţii au spus că arme mici confiscate de insurgenţi, cum ar fi mitraliere, mortiere, precum şi piese de artilerie, inclusiv obuziere, ar putea oferi talibanilor un avantaj împotriva oricărei rezistenţe care ar putea să apară în regiuni cu istoric anti-taliban, precum Valea Panjshir, la nord-est de Kabul.

Oficialii americani au declarat că se aşteaptă ca majoritatea armelor să fie folosite chiar de talibani, dar este prea devreme pentru a spune ce intenţionează să facă aceştia - inclusiv care vor dori să împartă echipamentul cu state rivale precum China.

Andrew Small, expert în politică externă chineză la German Marshall Fund din Statele Unite, a declarat că talibanii ar putea acorda Beijingului accesul la orice armă americană pe care ar putea să o controleze acum.

Unul dintre oficialii americani a spus că este puţin probabil ca China să câştige mult, deoarece Beijingul are probabil deja acces la arme şi echipamente. Situaţia, spun experţii, arată că Statele Unite au nevoie de un mod mai bun de a monitoriza echipamentele pe care le oferă aliaţilor. Ar fi putut face mult mai mult pentru a se asigura că aceste bunuri furnizate forţelor afgane au fost atent monitorizate şi inventariate, a declarat Justine Fleischner, de la Conflict Armament Research din Marea Britanie.

#NewsMap

Visual confirmation, the #Taliban captured the #Kunduz police HQ and probably most of the city.

Most police cars are still in their hangars, so partially German army-trained staff likely left without a fight.

cc @akk @bundeswehrInfo #Afghanistan pic.twitter.com/KDwk0kgCeq