Au respectat tot, dar au luat coronavirus: „Inclusiv cumpărăturile le făceam online!“

Coronavirus va rămâne cu noi, mulţi ani de acum încolo, şi, până la apariţia unui vaccin sau tratament, singurele „arme“ pe care le vom avea la dispoziţie vor fi folosirea măştilor, igienizarea mâinilor şi evitarea locurilor aglomerate.

Din păcate, nici măcar respectarea acestor măsuri la perfecţie nu va garanta că nu ne vom îmbolnăvi, la un moment dat. Probabil, de aceea, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a făcut o declaraţie alarmantă, la începutul pandemiei: „70 la sută din populaţia Germaniei va lua acest virus, la un moment dat“. Între timp, Germania a devenit un model în lupta cu noul coronavirus, însă inclusiv în această ţară apar, zilnic, cazuri noi.

Iar în alte ţări, precum Iranul, situaţia e de-a dreptul dramatică! Numai duminică au fost raportate 2.560 de cazuri noi şi 163 de decese. De curând, autorităţile au avut o campanie, prin care au încercat să convingă publicul că boala COVID-19 prezintă un grad mare de pericol, publicând imagini devastatoare de la înmormântările celor răpuşi de virus.

„Nici nu-mi imaginam că mă pot îmbolnăvi!“

*Doamna Malek-Shahi, cu doi copii: Am fost diagnosticată, acum 18 zile. Mai întâi, am avut o febră care a ţinut 24 de ore. Când am văzut că nu trece, m-am dus la doctor. Primele teste, cele de sânge, n-au relevat nimic. După alte câteva zile, am început să am alte simptome, precum probleme digestive, pierderea mirosului, tuse seacă, etc. Imediat, am făcut testul de COVID-19 şi a ieşit pozitiv. De la începutul pandemiei, n-am folosit niciodată mijloacele de transport în comun, n-am fost la nicio petrecere sau la altă adunare publică. Am mers doar la muncă şi la cumpărături. Nu ştiu cum m-am îmbolnăvit. Am purtat masca, m-am spălat pe mâini. Am respectat tot. După primele zile în care m-am îmbolnăvit, şi dacă mâncam nişte supă, rămâneam fără aer! Din fericire, soţul şi cei doi copii n-au luat boala de la mine. Eu nici nu-mi imaginam că pot lua COVID-19. Această boală e mult mai aproape de noi, decât credem!

*Domnul Kabir, profesor universitar: Suntem o familie de cinci şi toţi ne-am îmbolnăvit. Şi toţi avem simptome diferite. Soţia a avut probleme respiratorii. Dintre cei trei copii, fiica mea e cea mai slăbită. I-a scăzut nivelul de oxigen din sânge. Noi făceam inclusiv cumpărăturile online! Doar fiul meu se deplasa până la brutărie, purtând mască şi mănuşi. Şi, cât am stat în izolare, am ieşit o singură dată cu maşina, pe un câmp din apropierea casei, şi ne-am dat jos, să luăm o gură de aer, doar după ce ne-am convins că nu mai e nimeni prin preajmă.

*Domnul Sadeghi, angajat la stat: Am folosit mereu masca, m-am tot spălat pe mâini, dar, acum o săptămână, am aflat că am COVID-19. Apoi, şi soţia mea a fost diagnosticată cu această boală. Habar n-am cum de ne-am îmbolnăvit. Am avut simptome care apar şi în cazul unei răceli. Apoi, am început să am dureri musculare, durere în piept. În timpul zilei, sunt mai bine, dar durerile se accentuează noaptea, când vreau să dorm. Doctorul mi-a spus să stau în casă, să mă izolez şi să iau nişte medicamente care sunt prescrise şi pentru răceală. Îi sfătuiesc pe oameni să fie foarte atenţi! Înţelegi gravitatea acestei boli, doar după ce o iei şi simţi efectele ei, pe propria piele!