Atac cu maşină-capcană la Kabul: opt morţi şi cel puţin 15 răniţi - VIDEO

Explozia unei maşini-capcană s-a soldat, duminică, la Kabul, cu opt decese şi cel puţin 15 răniţi, au anunţat autărităţile afgane, potrivit AFP. De câteva luni, capitala Afganistanului se confruntă cu o recrudescenţă a violenţelor, în ciuda negocierilor de pace dintre talibani şi guvern, care au loc la Doha, din luna septembrie.

Tariq Arian, purtător de cuvânt al Ministerului de Interne, a declarat că responsabil de atac sunt “teroriştii”. Printre victime se numără femei şi copii, a precizat el.

O sursă din domeniul siguranţei a precizat că maşina-capcană a explodat în vestul oraşului. “A fost o explozie puternică pentru că a cauzat pagube semnificative locuinţelor situate în apropiere”, a afirmat şi un responsabil din Ministerul Sănătăţii.

În social media au apărut imagini cu flăcările de după explozie.

#Afghanistan #Kabul



A car bomb explosion rocked the Afghan capital Kabul this morning killing at least eight civilians, including women, children and the elderly and wounding 15 others including a member of parliament. The toll of casualties from the blast could rise. pic.twitter.com/IMgXGkid7j