Atac armat la Tel Aviv soldat cu cel puţin doi morţi şi opt răniţi. Atacatorul a reuşit să fugă VIDEO

Mai multe împuşcături s-au auzit în centrul metropolei Tel Aviv. Martorii au raportat scene de haos şi împuşcături pe strada Dizengoff. Mai multe filmări postate pe reţelele de socializare surprind momentul în care oamenii fug în momentul atacului.

Chaotic scene as people are running to seek shelter, with shots still being fired. pic.twitter.com/QijeNXVRjZ