Atac armat la ambasada franceză din Tanzania. Trei poliţişti şi un gardian au fost ucişi VIDEO

Martorii care se aflau în clădirile din apropierea ambasadei au postat pe internet filmuleţe în care se văd poliţiştii şi atacatorul în mijlocul unui schimb de focuri. Pe lângă cele patru persoane ucise, alte 6 au fost rănite.

Poliţiştii spun că atacatorul a împuşcat doi poliţişti cu un pistol la o intersecţie, după care le-a luat puştile şi s-a îndreptat pe jos spre ambasada franceză, trăgând haotic cu armele şi intrând apoi în cabina paznicului, informează CNN.

Preşedinta Tanzaniei a anunţat pe Twitter că atacatorul a fost împuşcat mortal şi că situaţia a revnit la normal.

Momentan nu este cunoscută identitatea bărbatului şi nici cauza care a determinat pornirile acestuia. Poliţiştii spun că, un posibil motiv al atacului ar putea fi intervenţia Tanzaniei în Mozambicul vecin.

VIDEO: The Shooting incident that happened today at French embassy in Dar es Salaam, Tanzania.

