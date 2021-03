Armata SUA a publicat imagini noi cu atacul purtat de iranieni împotriva unei baze americane ca represalii faţă de uciderea generalului Soleimani VIDEO

Noile imagini au fost difuzate în cadrul emisiunii „60 minutes”, difuzată duminică pe CBS. Luni, Armata SUA a publicat o variantă mai lungă şi mai detaliată a atacului.

Imaginile, surprinse de o dronă, arată cum mai multe rachete cu rază scurtă de acţiune ţintesc la 8 ianuarie baza aeriană Al Asad.

Footage of the 8 January 2020 rocket attack on al Asad airbase in Iraq. pic.twitter.com/mSRtwOKP2r