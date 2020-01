Anchetă şi arestări în Turcia după fuga spectaculoasă din Japonia a fostului şef al Renault-Nissan. Carlos Ghosn avea două paşapoarte franţuzeşti

O anchetă a fost deschisă de autorităţile turce în urma tranzitului prin Istanbul a fostului şef Renault-Nissan Carlos Ghosn, care s-a refugiat în Liban după ce a fugit din Japonia, unde îl aştepta un proces.

Potrivit ziarului turc Sabah, şapte persoane au fost arestate în legătură cu ancheta. Patru sunt piloţi, unul este un manager principal al unei companii de transport de marfă, ultimii doi sunt muncitori la aeroport.

Carlos Ghosn, fostul şef al Renault-Nissan care a fugit din Japonia unde se afla în arest la domiciliu, avea două paşapoarte franceze, unul dintre acestea fiind ascuns într-un seif, a declarat joi AFP sursă apropiată de caz, confirmând informaţiile transmise de postul de televiziune public japonez NHK.

Potrivit sursei contactate de AFP, trei paşapoarte (unul francez, unul libanez şi unul brazilian) erau păstrate de avocaţii săi, dar Ghosn mai aveaun paşaport francez.

În plus, potrivit presei japoneze, o percheziţie a avut loc joi, în casa în care locuia acesta în Tokyo, sub libertate condiţionată. Ghosn, care a fost acuzat de patru ori şi eliberat din arest preventiv în aprilie 2019, a trăit relativ liber Japonia, sub anumite condiţii.

O autorizaţie excepţională din partea instanţei i-a permis să deţină un paşaport, închis, închis într-un seif, dar codul secret era de asemenea, ştiut de avocaţii săi, a spus aceeaşi sursă.

Acest document i-a servit ca viză de şedere de scurtă durată în arhipelag şi, prin urmare, trebuie să-l aibă la îndemână pentru călătoriile sale interne, a explicat aceeaşi sursă.

În caz de verificare, el a trebuit să contacteze avocatul care deţine codul pentru a putea deplasa (nu putea doar să dea codul prin telefon unui ofiţer de poliţie), a spus sursa, indicând că astfel de prevederi nu-l privesc doar Ghosn, ci şi pe alte persoane eliberate pe cauţiune.

Cu toate acestea, autorităţile japoneze nu au date informatice care să indice că Carlos Ghosn, uşor de recunoscut, s-ar fi prezentat sub identitatea sa reală la controalelor de la graniţele Japoniei înainte de plecarea sa, de pe oricare dintre aeroporturile ţării.

Prin urmare, este suspectat că ar fi folosit un „mijloc ilegal” de a părăsi teritoriul (sub o altă identitate sau de a scăpa de controale), subliniază canalul public de televiziune NHK citând surse apropiate anchetatorilor.

Acest al doilea paşaport francez, pe de altă parte, ar fi putut fi folosit la sosirea sa în Turcia pentru formalităţile obişnuite, înainte de a călători în Liban unde, potrivit autorităţilor locale, a intrat legal.

Unul dintre avocaţii lui Ghosn, Junichiro Hironaka, a dat asigurări marţi că echipa sa de apărare avea cele trei paşapoarte (francez, brazilian şi libanez) ale clientului lor, dar nu menţionase atunci un al doilea paşaport francez.

În acest moment nu este clar când şi cum i-a fost eliberat paşaportul de către Franţa.

Pentru evadarea sa, Ghosn este suspectat că a folosit un avion privat de la aeroportul Kansai (vest). Un avion de acest tip a decolat pe 29 decembrie în jurul orei 11:00 p.m. (ora locală) din aceast aeroport în direcţia Istanbulului, a declarat presa locală.

Fostul director al companiei Nissan, Carlos Ghosn, a reuşit să fugă din Japonia în Liban ajutat de o reţea de asociaţi, după mai multe săptămâni de planificare a acestei operaţiuni. Asociaţii lui Ghosn au intenţionat, astfel - şi au reuşit - să-l ducă pe fostul şef al Nissan şi Renault în Liban, ţara sa natală, o ţară cu un sistem judiciar „mai prietenos”.

Evadarea lui Ghosn s-a petrecut în timp ce fostul executiv îşi aştepta procesul. El fusese arestat în Japonia, acuzat de mai multe abateri financiare în 2018, acuzaţii care au dus, de altfel, şi la îndepărtarea lui de la conducerea companiilor Nissan şi Renault.

În weekend, o echipă al cărei scop principal era extragerea lui Ghosn din Japonia, a demarat operaţiunea, care a inclus şi un număr de complici din Japonia.

Nu este încă foarte clar cum a reuşit Ghosn să scape de supravegherea autorităţilor judiciare din Japonia, în aşa fel încât să se îmbarce în avionul privat care l-a dus, mai întâi, în Turcia.

Potrivit presei libaneze, Ghosn ar fi fugit din Japonia în cutia unui instrument muzical, după ce un grup muzical i-ar fi vizitat casa din Tokyo în perioada Crăciunului.

O altă relatare din cotidianul francez Le Monde arată că soţia directorului auto, Carole Ghosn, ar fi pus la punct evadarea cu ajutorul fraţilor ei şi contactele lor din Turcia. Le Monde mai relatează că acesta ar fi decis să fugă deoarece autorităţile din Japonia ar fi obţinut noi informaţii financiare incriminatorii despre Ghosn din conturile sale offshore, printre care şi unul din Dubai.

Ziarul libanez Annahar relatează că Ghosn a intrat în Liban cu un paşaport francez. O altă informaţie cum că fostul director auto ar fi avut o întâlnire cu preşedintele libanez Michel Aoun a fost negată de administraţia acestuia.

Cotidianul britanic Guardian precizează că autorităţile vamale libaneze au fost îndemnate de anumiţi lideri politici să ignore formalităţile de securitate la sosirea lui Ghosn pe aeroportul din Beirut. Ministerul libanez de Externe a precizat într-un comunicat că fostul director auto a intrat în Liban în mod legal şi că nu are informaţii cu privire la cum a reuşit Ghosn să fugă din Japonia.

Ziarul japonez Asahi relatează că este posibil ca Ghosn să fi plecat din Japonia de pe aeroportul Kansai de lângă Osaka în data de 29 decembrie 2019. Asahi citează date de zbor de la Ministerul Transporturilor precizând că un avion Bombardier a părăsit aeroportul Kansai duminică seară şi a aterizat luni dimineaţă la Istanbul. Un avion mai mic a decolat apoi din Istanbul la doar jumătate de oră distanţă.

Traseul cel mai probabil: Japonia-Turcia-Liban

Iniţial, Carlos Ghosn a fugit cu un avion privat în Turcia, de unde şi-a continuat drumul către Liban, unde a aterizat luni dimineaţă, 30 decembrie. Acolo s-a reîntâlnit cu soţia sa, Carole Ghosn, care ar fi jucat şi ea un rol important în fuga fostului director Nissan. Într-un răspuns pentru WSJ, Carole a descris revederea cu soţul ei drept „cel mai bun cadou din viaţa mea”.

Carlos Ghosn a fost arestat în Japonia în 2018 după ce a fost acuzat de infracţiuni financiare în valoare de zeci de milioane de dolari.

Acum, la mai bine de un an de la arestarea sa, Ghosn a fugit în Liban pentru a fi judecat în ţara sa natală, unde este privit aproape ca un erou naţional.

Asociaţii care l-au ajutat pe Ghosn să fugă de judecata din Japonia sunt de părere că procurorii din Liban, care ar urma să colaboreze cu cei din Japonia într-un viitor proces, i-ar oferi fostului director condiţii mai favorabile în aşteptarea judecării speţei sale.

Legislaţia judiciară din Liban acordă posibilitatea ca cetăţenii libanezi să fie judecaţi pentru infracţiuni comise peste hotare. Rămâne de văzut dacă autorităţile libaneze şi cele japoneze vor fi de acord cu o judecată în Liban.

Fuga lui Ghosn l-a surprins şi pe propriul său avocat din Japonia. Acesta l-a văzut ultima dată pe clientul său pe 25 decembrie 2019. El a mai spus că echipa sa de avocaţi încă are în posesie cele 3 paşapoarte ale sale, francez, libanez şi brazilian.

Decizia de a fugi din Japonia ar fi avut la bază percepţia acestuia că este maltratat de către sistemul judiciar din Japonia şi că acolo nu poate primi o judecată corectă din moment ce există o „prezumţie de vinovăţie”.

Rata de condamnare în Japonia este de 99%. Carlos Ghosn este aşteptat să vorbească în următoarele zile într-o conferinţă de presă din casa sa din Liban.