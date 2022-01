Alegeri Venezuela: Puterea este învinsă în bastionul familiei Chavez

Aproape necunoscut în urmă cu câteva săptămâni, opozantul Sergio Garrido l-a înlocuit în scurt timp pe primul candidat din tabăra sa, Freddy Superlano, a cărui victorie din primul tur a fost anulată prin declararea sa drept candidat ineligibil de către justiţia supusă regimului condus de Nicolas Maduro.



„Nu ne-am îndeplinit obiectivul” de a câştiga, a recunoscut duminică seară Jorge Arreaza, un fost ginere al lui Chavez, chiar înainte de anunţul oficial al rezultatelor de către Consiliul Naţional Electoral (CNE).



Fost vicepreşedinte al Venezuelei şi fost ministru de Externe, Jorge Arreaza, personalitate de frunte a chavismului, a candidat la alegerile din acest stat din vestul ţării după ce guvernatorul în funcţie, Argenis Chavez, fratele lui Hugo Chavez, a renunţat să obţină un nou mandat.



„Nobilul popor din Barinas a obţinut victoria”, s-a felicitat Sergio Garrido.

„Cu unitate şi puterea fiecăruia dintre voi, am reuşit. Am reuşit să depăşim obstacolele şi adversităţile, în ciuda a tot ceea ce am avut de înfruntat”, a adăugat guvernatorul ales al statului Barinas.



Divizată în alegerile din 21 noiembrie, opoziţia a suferit o înfrângere usturătoare la nivel naţional în faţa puterii, care câştigat 19 din cele 23 de state şi primăria capitalei Caracas.



Barinas este considerat un stat-cheie, important din punct de vedere strategic datorită terenurilor sale agricole, rezervelor de petrol şi situarea în apropierea frontierei cu Columbia, unde fac ravagii gherile şi traficanţi de droguri.