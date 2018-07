În primăvara acestui an, un imens scandal sexual a cuprins Biserica Catolică. Deşi despre abuzurile sexuale inclusiv asupra minorilor făcute de episcopii şi preoţii catolici se tot aude de ceva ani în întreaga lume, din America pânâ în Europa şi Australia, acum, datorită Papei Francisc, s-au luat măsuri.

Astfel, în martie, toţi cei 34 de episcopi din Chile (dintre care 3 erau pensionari) şi-au pus demisiile în faţa Papei ca urmare a unor acuzaţii de muşamalizare a abuzurilor sexuale. Nu că toţi aceştia au fost agresori sexuali, ci că au ascuns ani la rândul acuzaţiile. În ianuarie, Papa însuşi a făcut o vizită în Chile, unde, cu privire la un preot celebru, a declarat:

Ce-i drept, acel episcop a fost numit chiar de Papa Francisc în 2015, în ciuda criticilor din partea celor care îl cunoşteau, catolici locali, care susţineau că a păstrat secretul abuzurilor sexuale. Criticat pentru această afirmaţie, câteva zile mai târziu, Papa a trimis doi experţi în agresiuni sexuale de la Vatican în Chile să investigheze afirmaţiile referitoare la episcopul Barros. Unul dintre cei trimişi a fost Arhiepiscopul de Malta, Scicluna, cunoscut pentru investigaţiile sale în acest domeniu al agresiunilor sexuale, un Protector al Justiţiei. Înainte de a ajunge în Santiago, acesta s-a oprit la New York pentru a asculta una dintre victimele abuzurilor sexuale ale celebrului preot Karadima. În acele zile, într-un interviu în New York Times, victima, care a deschis un proces preotului-agresor şi a vorbit public încă din 2010, declara:

Am suferit foarte mult. De aceea am ieşit în public. Am vrut să fiu sigur că nu a fost vorba de un sigur caz izolat, de cazul meu. Am avut prieteni care s-au sinucis. Aveam 15 ani când am devenit membru al parohiei, tatăl meu murise, eram deci un copil, un copil vulnerabil, care dorea să devină preot. Acest preot a abuzat copiii din parohia sa între anii 1958-2010 sau 2011. Era perceput ca un sfânt. Dacă îţi dădea o carte cu semnătura lui o păstrai ca pe moaşte. Mulţi dintre discipolii săi sunt episcopi. Toţi ştiau ce se întâmplă, dar nimeni nu a vorbit despre asta.