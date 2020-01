Reintroduce ideea că o armată poate folosi, preventiv sau în cursul unei operaţiuni militare, lovituri nu numai împotriva unor obiective militare considerate „legitime“, ci şi împotriva unora civile, cu specificarea foarte clară a criteriului de desemnare, anume înalta lor valoare pentru istoria culturală a naţiunii statului-ţintă.

Revenim, brutal, la doctrina străveche care spunea că, dacă vrei cu adevărat să cucereşti un popor, trebuie să-i distrugi mai întâi identitatea naţională, să-i anihilezi amintirile despre trecut care i-ar putea alimenta un sentiment de putere şi legitimitate. Pe pământul pârjolit se putea începe rescrierea istoriei din punctul de vedere al cuceritorilor, singura demnă să rămână în memoria generaţiilor viitoare.

Aceasta a fost, cel puţin până acum, una dintre cele mai importante caracteristici ale acţiunilor criminale, absolut monstruoase, întreprinse de unităţile jihadiste din obedienţa Al Qaeda sau Daesh sau talibanilor din Afganistan, dezlănţuiţi într-o acţiune de o intensitate fără precedent împotriva monumentelor culturale, fapte condamnate unanim de comunitatea internaţional: distrugerea masivă a marii moschei din Samara, palatului de la Mimroud, statuilor de la Hatra sau Palmyra, a statuilor lui Budha de la Bamian sau a mausoleelor din Tombuctu şi bibliotecii conţinând peste 100.000 de documente de o valoare intestimabilă pentru istoria Africii islamice.

Apare, în fine, şi prima reacţie formală şi în termeni legislativi a comunităţii internaţionale: pentru prima oară în istorie, un fost lider jihadist este găsit vinovat pentru “distrugerea de edificii religioase” şi condamnat de Curtea Penală Internaţională. Ansar el-Dine era comandantul regional al brigăzilor “Apărătorilor religiei” în regiunea din Mali unde se află Tombuctu, oraşul cucerit de rebeliunea tuaregilor din 1 aprilie 2012. Pe lângă condamnarea la 7 ani de închisoare pentru fapte asimilate crimelor de război, prin sentinţa din 17 august 2017, este condamnat să plătească şi suma de 2,7 milioane de euro pentru daunele provocate populaţiei din Tombuctu şi Mali. Nu uitaţi însă că jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale nu este recunoscută de SUA (ca şi de Israel) tocmai deoarece i se refuză de orice competenţă de a judeca faptele comise de soldaţii din cele două armate.

Distrugerile de la Tombuctu făcute de teroriştii din grupările jihadiste

Chiar dacă aceasta este prima încadrare penală care creează un precedent în jurisprudenţa internaţională prin echivalarea distrugerii intenţionate a unor bunuri culturale ca parte a unei acţiuni militare, existau nenumărate legislaţii internaţionale generale pentru protecţia siturilor culturale de importanţă istorică. Printre ele, “Convenţia de la Haga pentru protejarea bunurilor culturale în caz de conflict” adoptată în 1954, apoi, complementară, “Convenţia privind măsurile de luat pentru interzicerea şi împiedicării exporturilor şi transferului ilicit de proprietăţi a bunurilor culturale” adoptatră de UNESCO în 1970, acolo stabilindu-se faptul că “bunurile culturale sunt importante pentru un Stat deoarece sunt născute din geniul său colectiv”. În acest context a venit şi decizia UNESCO din 1972 de a se crea Comitetul mondial pentru patrimoniu care să gereze Lista patrimoniului mondial” (unde ne mândrim şi noi că avem înscrise o serie dintre monumentele noastre reprezentative pentru valoarea puterii de creaţie româneşti).

Evocând acest cadru internaţional, acuzaţiile împotriva bandelor criminale ale jihadiştilor islamici au vorbit despre “genocidul etnic” perpetuat de aceştia, asociat campaniei de “curăţire etnică” din teritorii ocupate. Spre exemplu, în Strategia regională din 2015 pentru Siria şi Irak, Consiliul UE a condamnat distrugerea deliberată a bunurilor culturale de către cei din ISIS. Pe 17 februarie 2015, John Kerry, fostul Secretar de Stat American, spunea şi el că “în zonele ocupate Daesh procedează la distrugerea sistematică a patrimoniului cultural al comunităţilor care au rădăcini culturale adânci – distrugând mănăstirile şi mormintele profeţilor, profanând cimitirile...SUA recunosc faptul că aceste crime sunt respingătoare”. Iar Secretarul General al UNESCO spunea că “este vorba despre un mod de a distruge identitatea...anihilaţi cultura, îi privaţi pe oameni de istoria lor culturală, de patrimoniul lor cultural...asta însemană genocid”.

