A patra moarte misterioasă a unui turist american în Republica Dominicană. Bărbatul a murit după ce a băut un whisky la un complex de lux

Robert Bell Wallace, în vârstă de 67 de ani, a început să se simtă rău şi să urineze sânge, după ce a băut un whisky din minibarul din camera sa, de la Hard Rock Hotel & Casino, din Punta Cana.





Moartea sa misterioasă vine în contextul în care alţi trei turişti americani au fost găsiţi morţi în camerele lor din alt hotel de pe insula din Marea Caraibilor. Peste 2 milioane de americani vizită Republica Dominicană în fiecare an.





Miranda Schaup-Wernerm, din Pennsylvania, a murit pe 25 mai după ce a consumat un pahar de băutură din minibarul aflat în camera sa de la Bahia Principe La Romana.





Cinci zile mai târziu, un cuplu din Maryland a fost găsit decedat în camera de hotel.





Autorităţile locale au transmis că autopsiile au dezvăluit că toţi patru au murit din cauza naturale, însă familiile sunt în căutare de răspunsuri.





O altă femeie care s-a cazat la Bahia Principe, săptămâna aceasta, a spus că a început să „vomite sânge“, după ce a băut un suc din minibarul său. Awilda Montes, din New York, crede că sucul 7-Up pe care la băut conţinea înălbitor. Ea a declarat pentru CBS News: „Am fost precaută când am înghiţit. Am simţit imediat că mă arde, îmi arde gura, îmi arde limba. Gura mea era în flăcări. Când am început să scuip în chiuveta de la baie era sânge“.

