A nins în Arabia Saudită. Zăpada a fost acoperită cu nisip, imagini cu localnici cântând şi dansând au devenit virale

Pe Twitter a fost postat un filmuleţ în care cineva dă la o parte un strat de nisip pentru a scoate la suprafaţă zăpada, imagini comparate de mulţi internauţi cu cele ale unei prăjituri tiramisu.

Numeroşi curioşi s-au deplasat în zonă pentru a admira fenomenul, iar un grup de bărbaţi a intonat cântece tradiţionale cu această ocazie.

Sand covering the snow in Saudi Arabia 🤯 pic.twitter.com/NqBHaCyYfR

Reminds me of sand covered snow in the desert in Saudi Arabia pic.twitter.com/uVWIM5XNeb