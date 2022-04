Zelenski spune că o fetiţă de trei luni a fost ucisă la Odesa: „Cum a ameninţat ea Rusia? Toţi aceşti nenorociţi vor plăti pentru fiecare moarte” VIDEO

Zelenski a mai spus că Rusia trebuie considerat un stat sponsor al terorismului, iar armata rusă o organizaţia teroristă.

„Astăzi voi începe adresa mea de seară către dumneavoastră fără să vă salut.

Astăzi, Rusia a lansat o nouă rachetă asupra Ucrainei, la Odesa. Până acum - 8 morţi. Cel puţin 18 răniţi. Oameni paşnici obişnuiţi. Printre cei ucişi s-a numărat şi o fetiţă de 3 luni. Cum a ameninţat ea Rusia? Se pare că uciderea copiilor este doar o nouă idee naţională a Federaţiei Ruse.

Rachetele au fost lansate de aeronave strategice ruseşti. Din regiunea Mării Caspice. Am reuşit să doborâm două rachete. Încă cinci rachete au lovit un oraş paşnic. Inclusiv un bloc, o clădire obişnuită.

Îi vom identifica toţi cei responsabili pentru acest atac. Cei responsabili pentru teroarea Rusiei. Toţi cei care dau aceste ordine. Toţi cei care îndeplinesc aceste comenzi. Nimeni nu se va putea ascunde. Indiferent de cât timp ne ia, toţi aceşti nenorociţi vor fi responsabili pentru fiecare moarte pe care au provocat-o.



Rusia a tras deja cea mai mare parte din arsenalul său de rachete în Ucraina. Desigur, au încă rachete. Desigur, ei pot continua teroarea cu rachete împotriva poporului nostru. Dar ceea ce au făcut deja sunt cu siguranţă argumente suficiente pentru ca lumea să recunoască în cele din urmă statul rus ca sponsor al terorismului şi armata rusă ca organizaţie teroristă. Vom continua să insistăm asupra acestui lucru în negocierile cu partenerii noştri. Pur şi simplu nu există alternativă la o astfel de recunoaştere. De aceea este adevărat.



Statul rus a devenit terorist şi nu-i este ruşine. Şi dacă nu îi este ruşine, este deliberat. Prin urmare, trebuie să existe responsabilitate maximă.



Sunt dezvăluite fapte noi despre crimele ocupanţilor împotriva locuitorilor noştri din Mariupol. Sunt găsite morminte noi ale persoanelor ucise de ocupanţi. Vorbim despre zeci de mii morţi. Sunt înregistrate negocierile ocupanţilor cu privire la modul în care aceştia ascund urmele crimelor lor.



Rusia continuă activităţile aşa-numitelor tabere de filtrare, în special lângă Mariupol. Deşi numele sincer pentru ele este, de fapt, diferit - este vorba de lagăre de concentrare. Precum cele construite de nazişti în trecut.



Ucrainenii din aceste lagăre - supravieţuitorii - sunt trimişi mai departe în teritoriile ocupate şi în Rusia. Sunt consemnate faptele deportării cetăţenilor noştri în Siberia, chiar şi la Vladivostok. De asemenea, ei deportează copiii în speranţa că vor uita unde le este casa şi de unde sunt. Şi sunt din Ucraina.



Astăzi a fost Sâmbăta Mare pentru creştinii de rit răsăritean. Ziua dintre Răstignire şi Înviere. Se pare că Rusia este blocată într-o astfel de zi. Pentru ani. În ziua în care moartea triumfă şi se presupune că Dumnezeu a plecat.



Dar va fi o Înviere. Viaţa va învinge moartea. Adevărul va învinge orice minciună. Şi răul va fi pedepsit. Şi Rusia va trebui să înveţe din nou aceste adevăruri, este doar o chestiune de timp. Este doar o chestiune de timp până când toţi ucigaşii ruşi să simtă ce este un răspuns corect la crimele lor. Este doar o chestiune de timp până să-i aducem acasă pe toţi ucrainenii deportaţi. Este doar o chestiune de timp până când toţi oamenii noştri din toată Ucraina să simtă ce este pacea puternică.



Am vorbit astăzi cu prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson. L-am informat despre situaţia de la Mariupol, în zonele ostilităţilor în general. I-am mulţumit pentru sprijinul semnificativ defensiv şi financiar acordat Ucrainei. Am coordonat paşii suplimentari necesari pentru a ne proteja libertatea.



De asemenea, ne pregătim pentru discuţiile importante de mâine cu partenerii americani.



Am susţinut astăzi o mare conferinţă de presă în direct la Kiev. Am răspuns la multe întrebări - diferite, de la diferiţi jurnalişti. Atât ucraineni, cât şi străini. Şi nu este vorba doar despre deschidere, într-adevăr. Nu doar despre informaţii. Este despre partea cui este adevărul în război. Este vorba despre cine poate vorbi sincer atât cu poporul său, cât şi cu întreaga lume. Ucrainenii pot. Duşmanii noştri nu pot.



Şi, în sfârşit. În seara asta vor fi restricţii. Vă rugăm să urmaţi această regulă. Acest lucru este important din punct de vedere al securităţii. Însă, începând cu ora 5 dimineaţa, veţi putea vizita bisericile din oraşe şi comunităţi. Acolo unde este posibil să se ţină o slujbă. Vă rog - doar dimineaţa.



Sunt recunoscător fiecăruia dintre apărătorii noştri care ne asigură securitatea în această noapte înainte de Paşte şi în fiecare zi. Care apără statul. Care luptă pentru libertatea ucrainenilor.



Slavă veşnică tuturor războinicilor noştri!



Amintire veşnică tuturor celor care şi-au dat viaţa pentru Ucraina.



Glorie Ucrainei!”.