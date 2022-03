Zelenski, mesaj pentru ucraineni: Nu renunţăm la nimic şi vom lupta pentru fiecare metru din pământul nostru. Negocierile cu Rusia sunt „doar vorbe”

„Noi nu renunţăm la nimic. Şi vom lupta pentru fiecare metru din pământul nostru, pentru fiecare dintre oamenii noştri”, a transmis preşedintele ucrainean.

„Da, este în desfăşurare un proces de negociere. Dar astea sunt totuşi doar vorbe. Până acum nimic concret. Se mai vorbeşte despre aşa-zisa retragere a trupelor ruse de la Kiev şi Cernigău. Despre aşa-zisa reducere a activităţii ocupanţilor în aceste direcţii. Noi ştim că asta nu este o retragere, ci consecinţele exilului. Consecinţele muncii apărătorilor noştri. Dar mai vedem că este în acelaşi timp o acumulare a forţelor ruse, pentru noi lovituri în Donbas. Şi ne pregătim pentru asta", a afirmat Zelenski, în mesajul video.

El a continuat: „Nu credem pe nimeni, nu avem încredere în construcţii verbale frumoase”.

Zelenski le-a transmis celor care pretind că pot învăţa trupele ucrainene să lupte că cel mai bun mod de a face asta este direct pe câmpul de luptă, „nu dintr-un fotoliu de acasă sau din locul unde aţi plecat pentru a fi în siguranţă".

El a afirmat că a discutat cu preşedintele SUA, Joe Biden, conversaţia fiind „foarte detaliată" şi durând o oră, şi că a mulţumit pentru ajutorul umanitar.

„Şi am subliniat că acum este un punct de cotitură. I-am spus preşedintelui Biden de ce are nevoie Ucraina. Şi am fost cât se poate de sincer cu el. Sprijinul Statelor Unite este vital pentru noi", a adăugat preşedintele Ucrainei.

Zelenski a amintit că s-a adresat Parlamentului şi poporului norvegian, care au sprijinit semnificativ Ucraina, dar şi că a vorbit cu preşedintele Egiptului şi cu prinţul moştenitor al Emiratelor Arabe Unite.

El a subliniat că ucrainenii luptă pentru a supravieţui în acest „război patriotic" cu Rusia.

„Sunt aceia care lucrează împreună pentru a apăra statul. Ca Ucraina să îşi câştige viitorul. Apreciem munca fiecărei astfel de persoane. Şi sunt cei care pierd timpul şi lucrează doar să îşi păstreze funcţia. Azi am semnat primul decret pentru a rechema o astfel de persoană. Un astfel de ambasador al Ucrainei, din Maroc. Şi ambasadorul din Georgia a fost rechemat. Cu tot respectul, dacă nu sunt arme, nu sunt sancţiuni, nu sunt restricţii pentru firmele ruseşti, vă rog să vă căutaţi un alt serviciu", a transmis Zelenski.

Anterior, directorul adjunct al Biroului Preşedintelui Volodimir Zelenski, Ihor Zhovkva, a afirmat că negocierile dintre Rusia şi Ucraina „au progresat, cu siguranţă”, deoarece pentru prima dată delegaţia rusă a ascultat ce a avut de comunicat partea ucraineană.