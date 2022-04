Zelenski: Fie conducerea rusă va căuta cu adevărat pacea, fie, ca urmare a acestui război, Rusia va părăsi pentru totdeauna arena internaţională

El a mai spus că a discutat cu preşedinţii Poloniei, Lituaniei, Letoniei şi Estoniei, dar şi cu preşedintele american Joe Biden, cu care a convenit pentru un nou sprijin de 800 de milioane de dolari.

Zelenski consideră că activitatea febrilă a forţelor ruse, care îşi intensifică luptele în direcţiile de est şi de sud, arată nesiguranţa lor.

„Astăzi a fost o zi utilă pentru statul nostru, pentru apărarea noastră împotriva ofensivei ruse. Preşedinţii a patru state - prieteni ai Ucrainei - au sosit la Kiev. Cei care ne ajută din primele zile. Care nu a ezitat să ne dea arme. Cine nu s-a îndoit dacă să impună sancţiuni. Şi cine se află acum la nivelul Uniunii Europene care face eforturi pentru un pachet de sancţiuni mai dur împotriva Federaţiei Ruse. Polonia, Lituania, Letonia, Estonia. Am fost foarte bucuros să mă întâlnesc cu preşedinţii astăzi. Negocierile au fost fructuoase.

Este important că preşedinţii au vizitat Borodianka în regiunea Kiev, unde au văzut cu ochii lor ce au făcut ocupanţii. Pentru preşedinţi, acesta este un alt argument pentru a împinge mai mult pentru sancţiuni tangibile împotriva Rusiei.



În primul rând, avem nevoie de un embargo petrolier. Şi disponibilitatea clară a Europei de a renunţa la toată energia rusă. Uniunea Europeană trebuie să înceteze să sponsorizeze maşina militară a Rusiei.



Politica occidentală de sancţiuni a fost discutată astăzi şi de un grup de experţi internaţionali condus de Michael McFaul şi Andriy Yermak. Grupul lucrează de trei săptămâni. Este format din experţi internaţionali şi ucraineni care evaluează sancţiunile impuse şi modul în care Rusia încearcă să le eludeze.



Grupul a pregătit propuneri concrete cu privire la modul de eliminare a lacunelor din sancţiuni, care sunt utilizate în mod constant de Rusia, şi cum să intensifice imediat sancţiunile pentru a le face tangibile pentru Moscova.



Am vorbit astăzi cu preşedintele american Biden. Subiectele conversaţiei au inclus urmărirea penală a tuturor militarilor şi comandanţilor ruşi care au comis crime de război. Cooperare internaţională pentru aceasta. A fost discutat un nou pachet de sprijin defensiv pentru Ucraina. S-a ajuns la acord. 800 de milioane de dolari. Arme, muniţii, alte asistenţe. Sisteme de artilerie, transportoare blindate de trupe, elicoptere. Sincere mulţumiri pentru sprijinul dumneavoastră! De asemenea, am convenit să intensificăm sancţiunile împotriva Rusiei.



M-am adresat Parlamentului şi poporului Estoniei. Şi-am exprimat recunoştinţa pentru ajutorul oferit Ucrainei, inclusiv pentru arme. De asemenea, am cerut Estoniei să se alăture proiectului de reconstrucţie a Ucrainei după război.



Deja cooperăm cu Estonia în domeniul digitalizării. Iar după război ar putea deveni un proiect şi mai mare. Despre restaurarea sistemelor digitale guvernamentale şi de afaceri, despre securitatea cibernetică. Despre restaurarea instituţiilor de învăţământ relevante.



Procurorul şef al Curţii Penale Internaţionale Karim Khan a vizitat Bucea. Este corect că un grup de experţi criminalişti de la Curtea Penală Internaţională va începe să lucreze în oraş. Responsabilitatea armatei ruse pentru crimele de război este inevitabilă. Îi vom târî pe toţi la tribunal. Şi nu numai pentru ce s-a făcut la Bucea.



În general, în nordul ţării noastre, în zonele eliberate, deminarea continuă. Ocupanţii au lăsat zeci de mii de obuze neexplodate. Prin urmare, toţi cei care doresc să se întoarcă acasă pe teritoriul eliberat ar trebui să fie cât mai atenţi. Şi informaţi imediat poliţia şi salvatorii în cazul în care găsiţi un obiect ciudat, un obiect exploziv.



Rapoartele de luptă pentru astăzi nu diferă semnificativ de cele anterioare. Trupele ruse îşi intensifică activitatea în direcţiile de est şi de sud. Ei încearcă să riposteze pentru înfrângerile lor. Continuă bombardamentele cu rachete şi loviturile de artilerie. Sunt aduse noi coloane de echipamente. Ei caută rezerve. Aceştia încearcă să recruteze locuitori din sudul ţării noastre – adică din aceste zone ocupate temporar pe lângă aşa-zisa mobilizare din anumite raioane ale regiunilor Doneţk şi Lugansk.



Toată această activitate febrilă a ocupanţilor arată în primul rând nesiguranţa lor. Arată că, chiar şi cu stocuri semnificative de echipament militar sovietic şi un număr semnificativ de soldaţi, pe care comandanţii nu-i cruţă deloc, trupele ruse se îndoiesc de capacitatea lor de a ne distruge, de a distruge Ucraina. Ei bine, facem totul pentru a le justifica îndoielile.



Şi sunt recunoscător tuturor apărătorilor noştri care stau pe poziţii şi îi învaţă pe soldaţii ruşi să creadă că acest război împotriva Ucrainei nu se poate termina decât prin înfrângerea strategică a Rusiei - mai devreme sau mai târziu.



Fie conducerea rusă va căuta cu adevărat pacea, fie, ca urmare a acestui război, Rusia va părăsi pentru totdeauna arena internaţională.



Şi înainte de a rosti această adresare, ca întotdeauna, am semnat decrete pentru a-i premia pe apărătorii noştri. 270 de militari ai Forţelor Armate ale Ucrainei au primit premii de stat, 7 dintre ei postum. Au fost premiaţi şi 11 angajaţi ai Departamentului pentru Protecţia de Stat.



Un alt decret a acordat titlul de Erou al Ucrainei pentru 2 militari ai Forţelor noastre Armate. Postum.



Veşnică amintire tuturor celor care şi-au dat viaţa pentru Ucraina!



Slavă veşnică tuturor celor care protejează poporul şi ne protejează statul!



Glorie Ucrainei!", a spus preşedintele ucrainean.