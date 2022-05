Zelenski afirmă că armata rusă a distrus muzee la Harkov şi Odesa

"

, a afirmat Zelenski.

Aseară, armata rusă a tras o rachetă pentru a distruge Muzeul Hryhorii Skovoroda din regiunea Harkov. O rachetă. Să distrug muzeul. Muzeul filosofului şi poetului care a trăit în secolul al XVIII-lea. Cine i-a învăţat pe oameni ce este o atitudine creştină adevărată faţă de viaţă şi cum poate o persoană să se cunoască pe sine. Ei bine, se pare că acesta este un pericol teribil pentru Rusia modernă - muzee, atitudinea creştină faţă de viaţă şi autocunoaşterea oamenilor.În fiecare zi a acestui război, armata rusă face ceva dincolo de cuvinte. Dar în următoarea face ceva care te face să simţi asta într-un mod nou.Lovituri cu rachete ţintite în muzee - nu se poate gândi la asta nici măcar orice terorist. Dar o astfel de armată luptă împotriva noastră. Asta vor să aducă în alte ţări europene.Până la 7 mai, armata rusă a distrus sau a deteriorat deja aproape 200 de situri de patrimoniu cultural.Astăzi, invadatorii au lansat o lovitură cu rachete la Odesa. Într-un oraş în care aproape fiecare stradă are ceva memorabil, ceva istoric. Dar pentru armata rusă, nu contează. Ei ar ucide şi distruge doar. Odesa? Regiunea Harkov? Donbas? Lor nu le pasă.Numai Forţele Armate ale Ucrainei şi rezistenţa poporului nostru pot opri această invazie inumană. Este barbaria care are rachete, dar nu are nimic de-a face cu oamenii.Asemenea acţiuni ale ocupanţilor ruşi, în special în ajunul Zilei de Comemorare a tuturor victimelor celui de-al Doilea Război Mondial şi a Zilei Victoriei asupra nazismului, ar trebui să reamintească fiecărui stat şi fiecărei naţiuni că este imposibil să învingi răul o dată pentru totdeauna.Din păcate, răul tinde să se întoarcă atunci când oamenii nu respectă drepturile altora, nu respectă legea şi distrug cultura. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu statul rus. De aceea toţi trebuie să ne apărăm acum. Să ne apărăm oamenii, oraşele şi chiar muzeele noastre, care devin ţinte pentru loviturile cu rachete ruseşti.Sunt recunoscător echipelor Comitetului Internaţional al Crucii Roşii şi Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru că ne-au ajutat să realizăm prima fază a misiunii de evacuare a Azovstal. Peste 300 de oameni au fost salvaţi - femei şi copii. Practic, am evacuat civili din Azovstal.Şi acum pregătim a doua etapă a misiunii de evacuare - răniţii şi medicii. Desigur, dacă toată lumea îndeplineşte acordurile. Desigur, dacă nu există minciuni.Desigur, lucrăm şi la evacuarea armatei noastre. Toţi eroii care îl apără pe Mariupol. Acest lucru este extrem de dificil. Dar este important. Sunt sigur că toată lumea înţelege cauza principală a acestei complicaţii, precum şi unde se află cauza. Dar nu ne pierdem speranţa. Nu ne oprim. În fiecare zi căutăm o opţiune diplomatică şi care sperăm să poate funcţiona.Mâine, echipa noastră pregăteşte continuarea lucrărilor de coridoare umanitare pentru toţi locuitorii din Mariupol şi aşezările din jur.Am ţinut astăzi o şedinţă despre activităţile executivului. Principalele probleme sunt economice. În special, cu privire la furnizarea de combustibil ucraineni. Pentru a depăşi deficitul de combustibil care a apărut după ce rachetele ruseşti au distrus uzina noastră Kremenchuk şi depozitele de petrol din toată ţara.Am auzit rapoarte despre ceea ce se face în mod special pentru a organiza furnizarea de benzină suficientă şi alte tipuri de combustibil către Ucraina. Sarcina cheie pentru oficialii guvernamentali este să accelereze transportul combustibilului din porturile europene către consumatorii noştri. Volumul unui astfel de transport ar trebui să crească zilnic.Am auzit şi un raport de la ministrul Finanţelor privind execuţia bugetului de stat.Facem totul pentru a ne asigura că statul îşi îndeplineşte toate obligaţiile sociale, în ciuda deficitului bugetar şi a distrugerii deliberate a economiei noastre de către armata rusă.S-a discutat şi despre pregătirea Planului de redresare postbelică. Aceasta este o sarcină la scară foarte mare. Dar nu am nicio îndoială că o vom implementa.Astăzi am fost în Borodyanka, regiunea Kiev. Care revine treptat la viaţa normală.Şeful Biroului Preşedintelui Andriy Yermak împreună cu ministrul infrastructurii Oleksandr Kubrakov au inspectat podul feroviar restaurat peste râul Irpin - acesta este deja deschis pentru transport. Astăzi putem spune că oraşele şi comunităţile din regiunea Kiev eliberate de ocupanţi sunt prevăzute cu legături de transport normale"