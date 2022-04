Zeci de morţi în gara din Kramatorsk, în Donbas, după un atac cu două rachete. Ruşii au ţintit oameni care încercau să fugă de război VIDEO

„Zeci” de persoane au fost ucise, potrivit şefului administraţiei militare regionale Doneţk Pavlo Kirilenko, anunţă vineri într-o postare pe Telegram directorul sistemului feroviar ucrainean Oleksandr Kamîşin, relatează CNN.

„Fascişti ruşi au lovit gara Kramatorsk într-un atac cu rachete (de tip) Iskander”, acuză pe Telegram Kirilenko.

„Poliţia şi salvatori rapotrează zeci de morţi şi răniţi”, anunţă el.

Mii de oameni se aflau în gară la momentului atacului cu rachetă, în vederea evacuării din regiunea Doneţk către regiuni mai sigure din Ucraina, precizează Kirilenko.

„Raşiştii (fascişti ruşi) ştiau bine unde să lovească şi ce voiau. Ei vor să ia ostatici cât mai mulţi oameni paşnici posibil. Ei vor să distrugă orice este ucrainean”, denunţă el.

Pe esplanada din faţa gării se vedea ceea ce a mai rămas dintr-o rachetă, pe care se putea citi, în rusă, „pentru copiii noştri”.

On the fragment of the missile that hit the train station in #Kramatorsk, an inscription in #Russian, "For Children," is visible. pic.twitter.com/DAek1bvG6c — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

Bagaje abandonate, fragmente şi cioburi acopereau esplanada şi împrejurimile gării.

Cadavre, depuse în faţa unor magazine ale gării, au fost evacuate cu camioane ale armatei, potrivit unui corespondent AFP.

Kramatorsk se află între Doneţk şi Lugansk, în Donbas.

At least 30 killed, 100 wounded in the Russian missile strike into Kramatorsk railway station – Official pic.twitter.com/AQLhVXlG3f — Oleh Novikov 🇺🇦 (@olehbatkovych) April 8, 2022

Un jurnalist AFP a văzut cel puţin 20 corpuri în saci mortuar, sub prelate. Prezent la faţa locului înainte de atac, jurnalistul AFP a constatat că sute de oameni sperau să părăsească oraşul - ameninţat de o ofensivă rusă majoră - cu un tren.

russians carried out two missile stikes on railway station in Kramatorsk, where evacuation of civillians was taking place. But russian war criminals not only deliberately targeted thousands of people; they've used cluster munitions.

More than 30 killed

More that 100 injured pic.twitter.com/oj9zMCdIlz — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 8, 2022

Potrivit surselor media ucrainene, rutele feroviare din Sloviansk, Kramatorsk şi Lyman, situate în regiunea Doneţk, au fost blocate.

Lesia Vasilenko parlamentarul ucrainean a confirmat că au fost şi atacuri aeriene care au ţintit linia de cale ferată în partea de nord a Doneţkului.

Video from #Kramatorsk train station. All the people trapped. Now you understand why mothers write contact details on their children’s bodies. pic.twitter.com/XFnIfcVF1B — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 7, 2022

„Două rachete au căzut la Gara din Kramatorsk”, a anunţat compania feroviară ucraineană.

Station #Kramatorsk vanochtend beschoten. Centraal punt voor evacuatie vluchtelingen uit deze stad aan het front pic.twitter.com/N09kqxRLH0 — Gert-Jan Dennekamp (@gjdennekamp) April 8, 2022

Russian missiles hit a train station of Kramatorsk where hundreds of people were trying to evacuate. The city is expected to become a war zone in the next couple of days. #RussianWarCrimes #Ukraine pic.twitter.com/jPt0SrMrFP — 🇺🇦 Julie Streams 🇺🇦 (@JulieOrwell) April 8, 2022