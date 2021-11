Zeci de mii de extremişti au organizat un marş al „patrioţilor” în Varşovia. Manifestaţiile au fost conduse de grupurile de extremă dreapta

Forţele de securitate din Polonia au fost mobilizate în capitală şi în alte oraşe ale Poloniei pentru mitingurile de Ziua Independenţei, care în ultimii ani au degenerat în câteva atacuri violente din partea extremiştilor naţionalişti.

Marşul din acest an a fost umbrit de evenimentele care se desfăşoară de-a lungul graniţei Poloniei cu Belarus, unde mii de poliţişti şi trupe ale armatei le blochează calea de a intra în UE migranţilor din Orientul Mijlociu. De luni, de când s-a intensificat criza, au apărut tabere improvizate în pădurile din partea de frontieră a Belarusului, lângă oraşul polonez Kuźnica, iar având în vedere temperaturile în scădere şi restricţionarea accesului de a trece graniţa, există temeri cu privire la faptul că situaţia s-ar putea transforma într-o criză umanitară.

Poland belongs to Jesus! Images from the Polish Independence Day March in Warsaw. #MarszNiepodleglosci pic.twitter.com/OxaRVlcuso