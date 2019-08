VIDEO Ursula von der Leyen pleacă de la Berlin cu onoruri militare, pe piesa „Wind of change” a trupei Scorpions

Cântecul acestei trupe din Hanovra, în nordul Germaniei, a fost interpretat de fanfara armatei germane în cadrul unei ceremonii cu onoruri militare, joi, la care a asistat cancelarul Angela Merkel.

Această ceremonie, cea mai prestigioasă a armatei, este organizată în mod tradiţional la plecarea din funcţie a şefilor de stat şi cancelarilor.

Invitatul de onoare poate cere câteva piese muzicale, la alegere, fanfarei Bundeswehr.

”Wind of change” (”Vântul schimbării”) a devenit imnul păcii, după Căderea Zidului Berlinului, în 1989, de la care Germania se pregăteşte să sărbătorească în această toamnă 30 de ani.

Ursula von der Leyen, care i-a predat ştafeta la Ministerul Apărării protejatei cancelarului Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), ”nu a ales cântecul pentru că este un succes mondial al unui grup care provine din regiunea Hanovra, ca ea”, a apreciat cântăreţul trupei Klaus Meine, într-un interviu acordat joi agenţiei DPA.

”Cântecul are o semnificaţie mai profundă, în special cu privire la noua sa funcţie la şefia Comisiei Europene”, a apreciat el.

”Visul păcii continuă să trăiască din generaţie în generaţie”, apreciază el.

Von der Leyen, vizibil emoţionată, a vrut să asculte ”Oda bucuriei”, Simfonia a IX-a a lui Beethoven, imnul european, şi ”Ave verum” de Mozart.

Predecesorul său, Thomas de Maizières, a surprins, la rândul său, alegând ”Live is Life”, un cântec al trupei pop austriece Opus, la ceremonia plecării sale. Înaintea sa, Karl-Theodor zu Guttenberg, nevoit să demisioneze din cauză că şi-a plagiat teza de doctorat, a ales piesa clasică de rock ”Smoke on the Water” a Deep Purple.

