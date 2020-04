VIDEO Unul dintre cei mai vânaţi militanţi ISIS din Europa, arestat în Spania

Mai multe surse, inclusiv britanice, au confirmat identitatea militantului, după ce poliţia naţională din Madrid a anunţat arestarea unui cetăţean egiptean şi a încă doi bărbaţi în oraşul spaniol sudic Almeria.

Fostă figură proeminentă a ISIS, Abdel-Majed Abdel Bary, rezident în Maida Vale, Londra, a pierdut cetăţenia britanică din cauza conexiunii cu gruparea teroristă şi i s-a pierdut urma în ultimii ani.

Potrivit unei surse, a fost arestat la scurtă vreme după ce a ajuns în Spania din Algeria.

Un video difuzat de poliţia naţională spaniolă surprinde arestarea sa alături de alţi doi bărbaţi - în comunicatul transmis, poliţia spune că este vorba despre unul dintre cei mai căutaţi luptători ISIS din Europa.

Bary, în vârstă de 29 de ani, este fiul lui Adel Abdel Bary, teroristul condamnat pentru atacurile cu bombă de la ambasadele SUA din Kenya şi Tanzania, în care au murit 213 oameni.

Poliţia Naţională spaniolă a primit informaţii din partea serviciilor secrete că teroristul intenţiona să se întoarcă în Europa via Spania.

„Deţinuţii şi-au adaptat comportamentele la circumstanţele stării de urgenţă pe fondul pandemiei COVID-19, au ieşit puţin, separat, şi au purtat mereu măşti pentru a evita să fie recunoscuţi.

În prezent se încearcă identificarea celorlalţi doi bărbaţi şi motivele sosirii lor în Spania”, se arată în comunicatul poliţiei.

Suspectul principal are un „profil de persoană extrem de violentă”, motiv pentru care a atras atenţia serviciilor de informaţii. În 2015 a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Ar fi părăsit organizaţia teroristă în acelaşi an întrucât i-ar fi dezamăgit aşteptările, potrivit the Independent.