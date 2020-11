VIDEO Salvare miraculoasă în Turcia. Fetiţă de 4 ani, scoasă de sub dărâmături la 91 de ore de la cutremurul devastator

„Am asistat la un miracol în a 91-a oră. Salvatori au scos-o pe Ayda, în vârstă de patru ani, în viaţă”, a anunţat pe Twitter, primarul Tunc Soyer.

Corespondenţii AFP i-au văzut pe salvatori evacuând fata în aplauze, în districtul Bayrakli, puternic afectat de cutremurul de vineri.

„În aceste vremuri de suferinţă, am cunoscut şi acest moment de bucurie”, afirmă primarul.

Învelită într-o cuvertură de supravieţuire din aluminiu, Ayda Gezgin a fost evacuată, pe o targă, către un spital, de către echipe ale Agenţiei guvernamentale turce pentru situaţii de catastrofă (AFAD), potrivit corespondenţilor AFP.

