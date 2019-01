VIDEO Putin l-a plimbat prin Belgrad, în noua sa limuzină, pe preşedintele Vucici

Vucici l-a întâmpinat personal pe Putin la scara avionului în aeroportul “Nikola Tesla”, iar cei doi lideri şi-au strâns mâinile. Preşedintele rus şi-a invitat omologul sârb în automobilul său, cu care s-au deplasat la memorialul ostaşilor sovietici din Belgrad.



Kremlinul a înlocuit limuzina Senat Limousine cu Aurus anul trecut. Automobilul a fost folosit pentru prima dată în public pe 7 mai. Nedezlipit de liderul de la Kremlin a fost şi ofiţerul cu servieta neagră în care se află codurile armelor nucleare ale Rusiei.

Preşedintele rus Vladimir Putin a beneficiat joi de o primire demnă de un "superstar", în vizita sa oficială în Serbia, principalul aliat al Rusiei din Balcani, relatează AFP.



Bătăi de clopot, salve de tun, defilare de bun-venit la care au luat parte zeci de mii de sârbi sub un soare strălucitor, avioane Mig-29 ca escortă pentru avionul prezidenţial rus, străzi pavoazate în culorile Rusiei: autorităţile sârbe nu au făcut rabat la mijloacele puse în joc pentru primirea "scumpului preşedinte Putin", "drag prieten", cum se putea citi pe panourile gigantice amplasate între aeroport şi centrul Belgradului.



"Sunt încântat să vizitez Serbia prietenă, soră, să discut despre ce s-a făcut deja şi să conturăm perspectivele cooperării noastre ulterioare", a comentat Putin, aflat la a patra vizită în fosta republică iugoslavă.



Preşedintele rus şi omologul său sârb Aleksandar Vucic au depus jerbe la Memorialul Eliberatorilor şi la monumentul Soldatului Armatei Roşii din Belgrad, după care au purtat discuţii în spatele uşilor închise la palatul prezidenţial sârb. Putin urma să-l decoreze pe preşedintele sârb cu medalia ordinului Sfântul Alexandru Nevski, o înaltă distincţie de stat rusă.



Sârbi din toată ţara s-au strâns încă de dimineaţă pentru a-l însoţi pe preşedintele rus până la Catedrala Sfântul Sava, unul din principalele lăcaşuri de cult ortodoxe din lume, a cărui renovare a fost finanţată parţial de gigantul rus al gazelor Gazprom şi unde Putin urma să ajungă spre seară. Pe lângă legăturile istorice, religioase şi culturale cu "fratele cel mare slav ortodox", sârbii sunt recunoscători pentru sprijinul oferit de Moscova în problema Kosovo.



În conferinţa de presă de după întrevederea cu preşedintele sârb, Vladimir Putin a acuzat, potrivit Reuters, autorităţile din Kosovo că iau măsuri "provocatoare", apreciind că recenta decizie a Pristinei de înfiinţare a unei armate proprii este ilegală.



Vladimir Putin "este salvarea Serbiei. Uniunea Europeană se destramă, până să ajungem noi acolo nu va mai exista", a comentat pentru France Presse un general în retragere în vârstă de 66 de ani, Mitar Pekic, instalat în faţa catedralei cu şase ore înainte de sosirea prevăzută a liderului de la Kremlin.



În pofida faptului că aspiră să adere la Uniunea Europeană (UE), Belgradul refuză să se asocieze sancţiunilor internaţionale impuse Rusiei după anexarea Crimeei.



În afară de ataşamentul istoric faţă de ”marele frate slav ortodox”, această apropiere este consecinţa susţinerii Moscovei în problema Kosovo, căreia sârbii nu-i acceptă independenţa.



Votul de veto rus exclude orice aderare la ONU a acestei foste provincii, asupra căreia Serbia a pierdut controlul după o campanie de bombardamente NATO în 1999. ”Kosovo este Serbia, Crimeea este Rusia”, se poate citi uneori pe străzile sârbe.



Conştient de popularitatea vizitatorului şi confruntat cu o serie de manifestaţii ale opoziţiei, Alensandr Vucici a evocat luni, la postul privat Pink TV (proguvernamental) relaţii foarte apropiate cu invitatul său. ”Atunci când am fost la el, pentru a-i oferi o icoană, m-a primit la ora 22.45, eram singuri şi a cântat la pian”.



Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sosit în Serbia, însoţit de o delegaţie importantă, pentru a consolida cooperarea cu o ţară care doreşte să adere la Uniunea Europeană, rămânând un aliat apropiat al Moscovei.



Înaintea vizitei, Putin a acuzat unele ţări occidentale de "destabilizarea" Balcanilor, prin susţinerea secesiunii Kosovo şi atragerea în NATO a Muntenegrului şi Macedoniei. La Belgrad, securitatea a fost întărită. Aparate de vânătoare, MIG au escorta avionul liderului rus, în oraş au fost desfăşuraţi 7.000 de poliţişti, iar locuitorii au fost sfătuiţi să nu iasă la balcoane pentru a vedea convoiul prezidenţial.



Potrivit BBC, măsurile urmează unor demonstraţii de amploare împotriva preşedintelui Aleksandar Vučici şi partidului său de guvernământ, acuzaţi că blochează libertatea presei şi atacă opoziţia.



Cu o zi înainte de sosirea lui Putin la Belgrad, autorităţile sârbe au anunţat că au dejucat o posibilă tentativă de asasinat la adresa lui Vladimir Putin, relatează Daily Mail, citând presa de la Belgrad.



Armin Alibašić, în vârstă de 21 de ani, suspectat de apartenenţă la gruparea teroristă Statul Islamic a fost arestat miercuri lângă oraşul Novi Pazar. În momentul arestării, tânărul suspectat de pregătirea unui atentat asupra preşedintelui rus, avea asupra sa un rucsac, în care a fost găsită o armă cu lunetă.



La percheziţii în apartamentul său au fost găsite un întreg arsenal precum şi componente de fabricare a bombelor artizanale, potrivit mai multor surse din presa sârbă. În plus, în locuinţa sa au fost găsite steagul grupării teroriste ”Stat Islamic” precum şi materiale de propagandă.



”Nu excludem faptul că Alibašić intenţiona să detoneze o bombă la sosirea lui Putin” a declarat un oficial sârb sub protecţia anonimatului.



În presa sârbă, Putin a denunţat marţi voinţa dominaţiei în Balcani a Occidentului, ”un important factor de destabilizare”.



Maxim Samorukov, un analist în Rusia de la centrul de reflecţie de politică internaţională Carnegie, consideră că vizita lui Putin este mai importantă pentru Serbia. ”Balcanii, ca atare, au puţină importanţă” în ochii Moscovei şi nu reprezintă ”o prioritate a politicii externe ruse”, afirmă el.



Putin vine să arate că există o ”influenţă rusă în toate colţurile globului”, însă ”Rusia nu se va bate să menţină” un rol important în Blacani, consideră el.



Relaţia ruso-sârbă ”este mai degrabă emoţională decât raţională”, relevă, la Belgrad, un analist economic sârb, Biljana Stepanovic.



Potrivit unui studiuu din decembrie 2017 al Guvernului sârb, un sfert din locuitori (24%) desemnează Rusia drept principalul donator al ţării lor, o proporţie identică afirmând că este UE.



Or 75% din donaţii vin de la UE sau state membre, iar Rusia figurează în primii nouă în clasament.



În privinţa investiţiilor directe şi schimburilor comerciale, proporţia este tot în favoarea Europei.



Moscova are, însă, un atu în mânecă. Serbia importă din Rusia două-treimi din gazele naturale şi ţiţeiul său. Iar gigantul rus Gazprom deţine compania sârbă de petrol NIS.