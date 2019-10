VIDEO Protest inedit. O mişcare ecologistă a stropit cu 1.800 de sânge fals sediul Ministerului britanic al Finanţelor

Activiştii au declarat că au folosit furtunurile de incendiu ale unui vehicul de pompieri - casat - pentru a pulveriza 1.800 de litri de fals sânge pe faţada sediului ministerului, cu doar câteva zile înaintea unei acţiuni mondiale a mişcării.

During a climate change protest outside Londons’ Treasury Building, Extinction Rebellion activists lost control of their fire hose spraying fake blood—and would up wildly spraying nearby reporters and onlookers with the red dye mixture. https://t.co/BbC6BLyciL pic.twitter.com/crFb3CDNjC