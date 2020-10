VIDEO Un mini-tsunami mătură Insula Samos şi mai multe localităţi din Izmir, în urma cutremurului din Grecia şi Turcia

„Unii dintre concetăţenii noştri sunt prinşi între dărâmături”, a adăugat ministrul turc al Mediului Murat Kurum, care a anunţat că s-au surpat cinci imobile.

Guvernatorul Istanbulului Ali Yerlikaya a anunţat că nu s-a constatat nicio pagubă, imediat, în capitala economică a ţării.

„Toate instituţiile noastre au început să se ducă la faţa locului pentru a începe eforturile necesare”, a anunţat într-un mesajpostat pe Twitter preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

