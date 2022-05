VIDEO Imagini virale cu un blindat rus ce declanşează o mină antitanc. Soldaţii aflaţi pe turela tancului, aruncaţi în aer

Imaginile, filmate cel mai probabil de-o dronă de supraveghere prezintă trei maşini de luptă BMD-2, blindate folosite de trupele de paraşutişti ai armatei ruse, care trec printr-o intersecţie de drumuri rurale, potrivit Digi24.

Unul dintre blindate declanşează o mină antitanc. Cel puţin doi soldaţi ruşi sunt văzuţi cocoţaţi pe maşina blindată chiar înaintea exploziei. Aceştia sunt aruncaţi în aer odată cu vehiculul.

#Ukraine : A BMD-2 airborne IFV operated by the Russian VDV ran into an AT mine placed by the Ukrainian 80th Air Assault Brigade in the vicinity of #Popasna. pic.twitter.com/5wQ6vyAf3e