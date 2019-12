VIDEO Generalul James, despre apărarea Europei fără SUA: Nu ne putem permite asta. Ce spune militarul american despre rolul României în cadrul NATO

„Dacă e fezabil nu înseamnă că este şi recomandabil. Eu cred foarte mult în Alianţa transatlantică. Am fost crescut în Europa, am trecut prin Războiul Rece şi am decis să mă alătur Armatei Statelor Unite ale Americii şi am petrecut 40 de ani în uniformă, ajungând tot în Europa, dar am crezut mereu că legătura transatlantică nu ar trebui să fie destabilizată. Trebuie să fim uniţi aici”, arată generalul într-undifuzat de Antena 3 . Jones L. James le răspunde celor „care cred că apărarea Europei fără SUA este posibilă” şi consideră că problema este una politică şi nu militară. Iar Aliaţii nu îşi pot permite, din punct de vedere economic, două alianţe distincte.