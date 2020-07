VIDEO Cehii şi-au luat rămas bun de la pandemie adunându-se la o masă întinsă de-a lungul podului Carol

Marţi, mii de cehi s-au adunat să celebreze sfârşitul pandemiei la o masă de 500 de metri de-a lungul podului Carol împărţind bucate şi băuturi aduse de acasă.

Organizatorul petrecerii de rămas bun simbolic de la pandemie în Cehia a declarat că evenimentul a fost posibil datorită faptului că nu sunt turişti la Praga.

foto epa-efe

Ondrej Kobza, organizatorul petrecerii şi proprietarul unei cafenele din oraş, a declarat pentru AFP: „Vrem să sărbătorim sfârşitul crizei de coronavirus permiţându-le oamenilor să se întâlnească şi să arate că nu le este teamă de asta, că nu se tem să primească un sandwich de la vecinul lor".

O participantă, Galina Khomchenko-Krejcikova, a declarat că a aflat despre eveniment de pe Facebook şi „s-a gândit că este interesant”.

"Tocmai am terminat o tură de noapte, asa ca nu am avut timp să pregătesc nimic", a spus ea. „Dar am adus nişte vin şi gustări pe care le aveam acasă”.

FOTO Guliver Gettyimages / Gabriel Kuchta

Cehia a impus măsuri de combatere a pandemiei devreme şi a reuşit să evite un număr mare de cazuri şi decese.

Cehia are sub 12.000 de cazuri şi a înregistrat 349 de decese.

Restaurantele, barurile şi pub-urile s-au deschis în urmă cu o lună, iar săptămâna trecută guvernul a permis adunările publice de până la 1.000 de persoane. Piscinele, muzeele, grădinile zoologice şi castelele se pot deschide fără o limită a numărului de vizitatori.