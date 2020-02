VIDEO Atac terorist la Londra. Momentul în care poliţia l-a neutralizat pe atacator

Un bărbat înarmat cu un cuţit a stârnit teroare printre trecători în cartierul Streatham, din sudul Londrei.

Potrivit unui bilanţ furnizat de autorităţi, două persoane au fost rănite în acest atac catalogat drept terorist de către Scotland Yard.

Atacul s-ar fi putut transforma într-o baie de sânge dacă forţele de ordine nu ar fi intervenit cu promptitudine, existând informaţii că agresorul avea asupra lui o vestă cu explozibili.

Momentul sosirii primului echipaj de poliţiei şi anihilării atacatorului cu focuri de armă a fost surprins de un martor la scenă şi făcut public în mediul virtual. Acesta ar fi murit din cauza rănilor suferite, potrivit presei britanice.

Un perimetru de securitate a fost instituit în zona atacului.

Este vorba de primul atac terorist purtat pe teritoriul britanic după oficializarea Brexitului.

LONDON UPDATE: The moment UK police neutralized the Terrorist after he stabbed and injured 3 people in Streatham. #London #LondonTerroristAttack#LondonStabbin #LondonAttack #Stabbing #StreathamAttack



-NYC News Outlet- pic.twitter.com/ZyE3fXe7Ha