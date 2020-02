FOTO VIDEO Atac terorist la Londra. Un bărbat înarmat cu un cuţit a provocat teroare printre trecători

Cartierul Streatham din Londra a devenit scena primului atac terorist purtat în Marea Britanie după Brexit.

Duminică în jurul orei locale 14.00, un bărbat a atacat mai multe persoane cu cuţitul, stârnind spaimă în jur şi determinând intervenţia forţelor de ordine.

Acţionând de urgenţă, poliţia a instituit un perimetru de securitate şi l-a împuşcat pe atacator. Un filmuleţ cu acest moment a fost făcut public pe Twitter de un martor de la faţa locului.

GALERIE FOTO

Două persoane au fost rănite în atacul din Streatham, potrivit poliţiei, care precizează că acestea primesc îngrijiri în prezent.

Există informaţii că atacatorul, care a murit din cauza rănilor suferite, avea asupra sa o vestă cu explozibili.

Pe Twitter, Poliţia Metropolitană din Londra a evocat un „atac terorist“.





Gulled Bulhan, un student în vârstă de 19 ani din Streatham care a fost martor la incident, a declarat pentru Press Association că suspectul era înarmat cu o macetă şi avea pe piept nişte „cutii din tablă de culoare argintie“.

„Traversam strada când am văzut un bărbat cu o macetă şi nişte cutii din tablă de culoare argintie pe piept care era fugărit de o persoană despre care am bănuit că era agent de poliţie sub acoperire - deşi purta haine civile. Apoi bărbatul a fost împuşcat. Cred că am auzit trei focuri de armă, deşi nu-mi mai amintesc chiar foarte bine. După aceea m-am adăpostit în bibliotecă. Din bibliotecă am văzut o mulţime de ambulanţe şi ofiţeri de poliţie înarmaţi care au sosit la faţa locului. Am fost informaţi de către ofiţeri să rămânem în interior, până ce vom fi evacuaţi“, a povestit martorul, potrivit Agerpres.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a spus că ţine legătura cu poliţia şi a apreciat intervenţia serviciilor de urgenţă.

„Teroriştii caută să ne separe şi să ne distrugă stilul de viaţă. Aici, în Londra, nu îi vom lăsa niciodată să reuşească”, a dat asigurări edilul londonez.

Premierul britanic Boris Johnson a reacţionat prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.

„Mulţumesc tuturor serviciilor de urgenţă pentru că au răspuns în cazul incidentului din Streatham, pe care poliţia l-a declarat ca fiind de natură teroristă. Gândurile mele sunt alături de cei răniţi şi cei afectaţi“, a scris Johnson.