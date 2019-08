Vicepremierul italian Matteo Salvini, acuzat de rasism după o postare pe Twitter: „Ţigancă mizerabilă, fii cuminte, că imediat ajung buldozerele”

Liderul formaţiunii italiene Liga a scris pe Twitter, ca răspuns al unei ştiri de joi seară care arăta o femeie locuind într-o tabără de romi din nordul oraşului Milano spunând că politicianul ar merita „gloanţe în cap”.

„Dar vi se pare normal ca o ţigancă din Milano să spună <<Salvini ar trebui să fie împuşcat în cap>>? Fii cuminte, ţigancă mizerabilă, fii cuminte, că ajung buldozerele în curând.”, a scris Matteo Salvini, pe contul său de Twitter.

Salvini este recunoscut pentru poziţia sa dură faţă de comunităţile de romi din Roma, el promiţând că va distruge taberele ilegale de romi, într-o decizie care a fost criticată intens de unii, dar considerată necesară de alţii.

Însă comentariile sale de joi au general un nou val de critici dure la adresa vicepremierului italian, în special pentru că mulţi oameni au subliniat că acestea vin chiar înainte de Ziua europeană de comemorare a Holocaustului romilor, care este marcată în fiecare an pe 2 august.

Politicianul Partidului Democrat, Roberto Giachetii, a spus că mesajul lui Salvini arată că acesta „a scăpat de sub control” şi a sugerat ca oamenii să înceapă să se îngrijoreze „înainte să fie prea târziu”.

Un jurnalist italian, Corrado Formigli, a întrebat dacă unui politician care foloseşte „termeni rasişti” ar trebui să-i fie permis că ocupe un post precum cel de ministru de Interne.

Ca răspuns la criticile primite, Salvini a spus că i se pare o „nebunie” faptul că oamenii s-au legat de folosirea cuvântului „zingaraccia” şi nu au avut aceeaşi reacţie şi faţă de atitudinea femeii, care-i dorea răul.

