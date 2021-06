Cum arată şi cât costă adidaşii care rivalizează cu Nike, creaţi de vânzătorii stradali din Barcelona VIDEO

Aceştia au înfiinţat cooperativa Top Manta care va produce propria marcă de încălţăminte sport în Alicante, Spania, respectiv în Porto, Portugalia.

„Am fost mereu criticaţi şi persecutaţi pentru că vindem pantofi sport contrafăcuţi, dar acum avem brandul nostru”, a declarat pentru The Guardian Lamine Sarr, purtătorul de cuvint de la Top Manta.

Vânzătorii stradali (manteros) din Barcelona, care provin în majoritatea lor din Senegal, au lansat prima linie de adidaşi numită Ande Dem, care în limba nativă a poporului wolof înseamnă „ne plimbăm împreună” (walking together).

Numele Top Manta vinde de la pătura (manta) pe care vânzătorii îşi aşază marfa, iar logo-ul reprezintă şi un val, simbolul călătoriei riscante pe mare în bănci gonflabile care le-a permis multora dintre ei să ajungă în Spania.

Culorile trimit la Africa, în timp ce tălpile cauciucate au fost concepute pentru a uşura munca pe terenuri agricole sau în construcţii .

Pantofii sport au fost creaţi pe baza ideilor vânzătorilor de un designer şi arhitect local, Sara González de Ubieta, respectiv un grafician, Helga Juárez.

Cooperativa Top Manta îşi propune să resusciteze industria artizanală de încălţăminte şi să fie o alternativă de producţie responsabilă la brandurile mari care produc în masă cu ajutorul forţei de muncă din ţările sărace.

Până acum au confecţionat un număr de 400 de adidaşi care costă 115 de euro perechea şi pot fi cumpăraţi online sau din magazinul deschis la Barcelona. Profiturile vor fi investite în dezvoltarea brandului şi ajutorarea vânzătorilor stradali.

Pentru a obţine rezidenţă legală, Imigranţii din Spania trebuie să locuiască în ţară vreme de trei ani, să facă dovada unei rezidenţe stabile pentru cel puţin un an, că învaţă limba şi au avut contract de muncă cel puţin un an. Multe dintre aceste condiţii sunt dificil de îndeplinit de mulţi dintre ei, dacă nu de majoritatea lor, astfel că statutul lor e precar.

Prin iniţiativa lor, fondatorii Top Manta au creat locuri de muncă şi au obţinut rezidenţă pentru 120 de monteros. În plus,cooperativa oferă instruire în confecţii şi serigrafie (tehnici de imprimare), dar şi cursuri de limbă.

„Le-a fost cu adevărat greu în pandemie, pentru că aceşti oameni nu pot beneficia de ajutor de şomaj şi nu au avut dreptul la sprijin guvernamental. Am înfiinţat o bancă de alimente şi am pus la dispoziţie maşini de cusut şi le-am dat posibilitatea să lucreze voluntar şi să confecţioneze haine şi pantofi”, a spus Sarr.

Întrebat cu privire la concurenţa din partea brandurilor de renume precum Nike, New Balnce sau Adidas, Sarr a spus: „În loc să susţii nişte multinaţionale care exploatează munca populaţiei disperate din ţările în curs de dezvoltare, ai posibilitatea să ajuţi o comunitate ce se confruntă cu discriminare de toate felurile. Poţi da o mână de ajutor acestor oameni să intre în legalitate şi să muncească pe lefuri decente”.

Sloganul iniţiativei este „Nu este doar despre just doing it (Nike) ci despre a o face drept”, potrivit publicaţiei spaniole ara