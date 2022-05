Vadim Şişimarin, primul soldat rus judecat pentru crime de război în Ucraina, a fost condamnat la închisoare pe viaţă

Vadim Şişimarin, 21 de ani, a fost găsit vinovat de uciderea unui civil neînarmat în primul proces pentru crime de război ţinut în Ucraina.

Purtând un hanorac cu glugă, Vadim a urmărit în tăcere procedurile dintr-o cutie de sticlă armată, aflată în sala de judecată şi nu a arătat nicio emoţie în timp ce verdictul a fost citit, relatează agenţia de presă Reuters.

Acesta a declarat în sala de judecată a tribunalului de la Kiev că atunci când l-a ucis pe ucraineanul Oleksandr Şelipov „era nervos” şi că „nu a vrut să ucidă”.

„Îmi pare sincer rău. Nu am vrut să se întâmple asta, nu am vrut să fiu acolo, dar s-a întâmplat. Aş vrea să-mi cer scuze încă o dată. Şi voi accepta pedeapsa pe care o voi primi”, a adăugat Şişimarin din boxa acuzaţilor.

Judecătorul, Serhiy Agafonov, a spus că Shishimarin a executat „un ordin penal”, potrivit The Guardian.

Înainte de a pronunţa luni verdictul, instanţa a declarat că Şişimarin „a săvârşit o infracţiune”, conform dreptului internaţional umanitar.

„Inculpatul a văzut un civil pe trotuar, Oleksandr Shelipov”, a spus instanţa. „Şişimarin ştiind că Shelipov este un civil şi este dezarmat şi nu reprezintă nicio ameninţare pentru el, a tras mai multe focuri de armă asupra lui Shelipov. Cauza morţii victimei a fost o împuşcătură în cap care a dus la zdrobirea craniului”, a adăugat instanţa, potrivit CNN.

Vadim Shishimarin sentenced to life in prison in Kyiv just now. He looks like a child. Wonder if the people who ordered him into Ukraine will ever be standing in the dock… pic.twitter.com/EZaRxMUGxU