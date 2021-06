Vaccinarea cu mici gratis din Piaţa Obor a ajuns în presa americană. Ce au spus românii: „Am ajuns de râsul lumii”

Începînd de vineri şi pe tot parcursul weekendului toţi cei veniţi să se vaccineze aici primesc gratuit o porţie de mici - în piaţă, în apropierea grătarelor cu mici fumegânzi, a fost instalat un centru mobil de vaccinare.

„Mici au devenit asociaţi cu piaţa Obor. Auzi cuvântul mici, te gândeşti la Obor. Pentru noi este un lucru foarte bun. Suntem cu atât mai fericiţi că oamenii vin să se şi vaccineze aici”, spune managerul restaurantului, Adrian Rebenciuc.

„A trecut ceva timp de când am mâncat mici ultima dată, sunt curioasă ce gust au, am auzit că lumea îi laudă. Dar, ca să fiu sinceră, nu am venit pentru ei, am venit special pentru vaccinul Johnson & Johnson, pentru că pot să-l fac fără programare”, spune Mioara Neacşu, o pensionară în vârstă de 60 de ani, care a venit de dimineaţă pentru a primi vaccinul.

Cu mai multe doze de vaccin disponibile decât este cererea, România a deschis centre de vaccinare fără programare în pieţe, pe aeroporturi şi în sălile de concert şi a trimis medicii din uşă în uşă la sate, unde accesul la vaccin este încă o problemă.

După tot ce s-a întâmplat în spitale şi toţi oamenii care au murit, m-aş fi aşteptat ca mai mulţi oameni să fie interesaţi să se vaccineze. Dar ... oamenii sunt complecşi”, a observat Neacsu.

Vineri, la centrul mobil din Piaţa Obor s-a format o coadă, dar nu toţi cei intervievaţi în piaţă s-au arătat la fel de entuziaşti.

„Nu credeam să văd oameni vaccinându-se pentru trei mici, am ajuns de râsul lumii. De aceea această ţară este aşa cum este. Având în vedere tot ce am citit, am decis să nu mă vaccinez în acest moment", a spus Mirela Nuţă, o vânzătoare din piaţă în vârstă de 53 de ani.

România şi-a ratat obiectivul de a vaccina 5 milioane de oameni până în iunie, doar circa o cincime din populaţie fiind imunizată. Ezitarea faţă de vaccin s-a răspândit pe fondul neîncrederii înrădăcinate în instituţiile statului, campaniilor de dezinformare şi educaţiei deficitare în ceea ce priveşte vaccinurile, scrie Reuters.