Ursula von der Leyen: Condamnăm cu fermitate atacul nejustificat contra Ucrainei. Vom cere socoteala Rusiei

"Condamnăm ferm atacul nejustificat al Rusiei asupra Ucrainei. În aceste ore negre, gândurile noastre se îndreaptă către Ucraina şi către femeile, bărbaţii şi copiii nevinovaţi care se confruntă cu acest atac neprovocat şi se tem pentru viaţa lor", a scris ea pe Twitter.

"Vom cere socoteală Kremlinului", a adăugat ea.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable.