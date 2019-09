VIDEO Un pasager a pilotat un avion din Marea Britanie în Spania, după ce pilotul dispăruse

Pasagerii de la bordul unui avion care trebuia să efectueze o cursă de la Aeroportul din Manchester la Alicante, Spania, au fost uimiţi atunci când un bărbat care călătorea cu soţia şi fiul său s-a îndreptat spre cabina piloţilor.

Michael Bradley, un pilot calificat Easyjet, şi-a luat licenţa şi legitimaţia cu el la aeroport, după ce fusese avertizat că zborul de duminică seara avea o întârziere de două ore.

El a fost catalogat drept o „legendă”, atunci când le-a spus pasagerilor nemulţumiţi că îşi oferă serviciile pentru a împierdica anularea zborului sau o altă întârzire, în contextul în care pilotul iniţial u era disponibil.

Într-un video postat pe Facebook de către pasagera Michelle Potts, Bradley poate fi văzut făcând anunţul prin difuzorul aeronavei.

El a spus: „Soţia mea e cu fiul meu pe rândul 15. Soţia mea m-a atenţionat că avionul nostru are o întârziere de două ore pentru că lipseşte un căpitan pentru zbor. Aşadar, chiar înainte să trecem prin filtrul de securitate, m-am gândit să-mi ofer serviciile pentru că îmi doresc să ajung în vacanţă. Am sunat la Easyjet, le-am spus că am cu mine licenţa de zbor şi că mi-ar plăcea să ajung la destinaţie”.

Bărbatul a mai povestit că şefii săi l-au sunat imediat înapoi, dându-i permisiunea să piloteze avionul.

