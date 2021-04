Uniunea Europeană îşi exprimă îngrijorarea faţă de activitatea trupelor militare ruseşti de lângă Ucraina

„Urmărim cu profundă îngrijorare activitatea militară rusă în jurul Ucrainei", a postat pe Twitter Josep Borrell după o conversaţie la telefon cu ministrul de externe ucrainean, Dmitri Kuleba. „Sprijinul neclintit al UE pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei", a adăugat el.

Josep Borrell anunţă că va discuta cu şeful diplomaţiei din Kiev şi cu miniştrii de externe din cele 27 de ţări din Uniunea Europeană (UE) ântr-o reuniune din aprilie.

În această săptămână, Ucraina a acuzat Rusia că are trupe la graniţele din nord şi est ale ţării, precum şi în Peninsula Crimeea anexată de Moscova în 2014. Kremlinul nu a negat recentele mişcări de trupe, dar a spus că nu ameninţă pe nimeni.

Conflictul din estul Ucrainei a făcut peste 13.000 de morţi din 2014, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite. Liderii occidentali - inclusiv noul preşedinte american Joe Biden - au declarat că se află alături de Ucraina.

Talked to Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba. Following with severe concern the Russian military activity surrounding Ukraine.



Unwavering EU support for🇺🇦 sovereignty & territorial integrity. Will further discuss with @DmytroKuleba and EU Foreign Ministers at next FAC.