Un video în care soldaţi ucraineni lansează o rachetă antitanc de pe un acoperiş şi aproape se aruncă singuri în aer a devenit viral pe Internet

Într-un nou clip video din timpul luptelor din Ucraina, care circulă pe Internet poate fi observat cum un soldat ucrainean aflat pe o clădire foloseşte un sistem portabil antitanc NLAW pe care Marea Britanie l-a furnizat Ucrainei încă dinaintea războiului.

Soldatul foloseşte lansatorul să ochească o ţintă - cel mai probabil un tanc sau blindat rusesc aflat în apropiere, iar apoi lansează racheta. Proiectilul iese din lansator şi porneşte spre blindatul ţintit, însă ratează la muchie marginea acoperişului, evitând un posibil impact ce ar fi putut duce la o explozie care să-i rănească sau chiar să-i ucidă pe cei câţiva militari ucraineni de pe clădire, potrivit hotnews.ro.

#Ukraine: Rare combat footage of Ukrainian soldiers using UK-supplied NLAW; note how the missile just avoids the top of the building. pic.twitter.com/L3GnUtedAT