Un român, liderul unei grupări care fura cardurile pensionarilor italieni, a fost reţinut

Conform Padova Oggi, românul, ajutat de câţiva complici, obişnuia să se apropie de bătrânul care utiliza un bancomat, să-i distragă acestuia atenţia, iar apoi să-i schimbe cardul bancar cu unul fals. Până îşi dădea victima seama că a fost păcălită, românii dispăreau cu cardul, iar apoi îl foloseau rapid astfel încât victima să nu apuce să-l blocheze.

Poliţiştii italieni l-au urmărit pe român în trafic, în Padova, şi l-au oprit pe acesta în momentul în care se afla în maşină alături de iubita lui şi de un prieten. Poliţiştii i-au percheziţionat pe cei trei, iar asupra lui C.C. au descoperit un card bancar emis pe numele unui italian din Verona. Oamenii legii au luat legătura cu acesta, iar italianul a recunoscut că raportase furtul cardului cu o zi înainte.

C. C. a fost pus sub acuzare şi încarcerat în închisoarea din Padova. El riscă mulţi ani de închisoare în condiţiile în care este recidivist, fiind deja condamnat pentru furturi din locuinţe.