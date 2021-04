Un oraş din Ucraina vrea să-şi schimbe numele în New York. Care este motivul

Aşezarea a fost fondată de coloniştii germani şi a fost găsită pe hartă pentru prima dată în 1846 cu numele de New York. A crescut prin adăpostirea câtorva persoane pentru a deveni centrul mai multor aşezări germane.

Se spunea că aceşti colonişti erau foarte religioşi şi duceau o viaţă retrasă. Au avut propriile şcoli şi s-au îmbogăţit, producând alimente şi maşini agricole.

Germanii au început să părăsească Ucraina mai întâi după Revoluţia Rusă şi apoi, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când au fost forţaţi de sovietici. Numele oraşului a fost schimbat din New York în Novhorodske în 1951, notează Hotnews.

”Nu ştim de ce s-a schimbat numele, dar credem că a fost din cauza situaţiei politice din timpul Războiului Rece ", a spus Nadiya Gordiuk, profesor pentru copii cu nevoi speciale. „Nu putea rămâne numit New York”.

Novhorodske a devenit un oraş industrial prosper şi a continuat să crească până când Uniunea Sovietică sa prăbuşit la începutul anilor 1990.





Schimbarea numelui, speranţa unui nou început

După trei decenii, oraşul se află într-o stare disperată. Industria s-a prăbuşit şi oraşul se află aproape de prima linie a unui război care a ucis în jur de 13.000 de oameni. Acum locuitorii speră că schimbarea numelui îi vor ajuta să atragă turişti şi să le dea speranţa unui nou început.

Pe vremea coloniştilor germani, strada principală a fost numită Gartenstraße (strada Grădinii) şi este vizibilă şi astăzi cu mai multe case vechi de cărămidă, o veche fabrică de hârtie doborâtă în război şi câteva clădiri vechi ale şcolii din timpul coloniştilor germani. Acestea sunt atracţiile pe care localnicii speră să le atragă vizitatorilor.

În apropiere se încheie construirea un nou centru cultural. Va acţiona ca un mic muzeu cu fotografii ale coloniştilor germani şi hărţi vechi, dezvăluind modul în care oraşul a crescut de-a lungul anilor, de la doar o mână de colonişti la un oraş de dimensiuni semnificative.

Pentru alţii, este vorba de a reîntoarcerea oraşului la originile sale. Kristina Şevcenko este liderul grupului de tineri din oraş, Initiative Youth of the New York ucrainean. Ea a ajutat la refacerea cimitirului coloniştilor germani, care se află pe un vârf de deal cu vedere la Novhorodske.

"Sperăm că noul nume va atrage atenţia asupra oraşului nostru şi avem multe planuri de a-l restabili pentru un viitor mai bun", a spus ea, adăugând că schimbarea numelui este mai degrabă întoarcerea la rădăcini decât să fie o replică a New York City.

Ea spune că nu-i place numele Novhorodske, deoarece reprezintă influenţa rusă şi sovietică asupra oraşului.