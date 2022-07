Un militar ucrainean luptă împotriva armatei lui Putin, deşi şi-a pierdut ambele picioare

„Făceam pelmeni, găluşte tradiţionale, când m-a sunat să-mi spună că s-a înrolat şi că se îndreaptă spre est", a declarat soţia sa, Oksana, pentru The Daily Beast în timp ce se afla în bucătăria casei lor din satul Kuşniţa din centrul Transcarpatiei, cea mai vestică regiune a Ucrainei. „Nu am crezut că o va face. Am plâns puţin", a recunoscut ea. Dar apoi şi-a recăpătat stăpânirea de sine. „Şi m-am întors la gătit”.

Brigada are deja un loc de neşters în istoria Ucrainei

Numai din Kuşniţa, de la începutul războiului, şase viitori luptători pentru libertate, printre care şi Shtefko, s-au alăturat Brigăzii 128 de asalt în munţi, o unitate militară de elită de aproximativ 6.000 de soldaţi cu sediul în Mukacevo, al doilea oraş ca mărime din Transcarpatia, potrivit Yahoo News.

În întreaga regiune, brigada - cunoscută sub numele de „Legiunea Transcarpatică” - se bucură de un statut legendar. Brigada are deja un loc de neşters în istoria Ucrainei.

În 2014, brigada s-a aflat în centrul apărării aeroportului Luhansk, iar în 2015 a luptat în Debaltseve, una dintre cele mai mari zone de luptă din Donbas, regiunea de est a Ucrainei.

Într-un videoclip înregistrat de pe front, Shtefko a declarat pentru The Daily Beast că s-a gândit să se înroleze în momentul în care a aflat despre război. „Îmi iubesc ţara”, a spus el. „Indiferent de obstacolele cu care mă voi confrunta, le voi depăşi pentru a apăra Ucraina. [Ţara mea] m-a pus pe picioare ajutându-mă să primesc proteze, mi-a oferit o pensie, oricât de modestă ar fi”.

Brigada a fost eficientă împotriva grupurilor separatiste susţinute de Rusia în câmpiile din Donbas, dar ceea ce o face unică este „pregătirea specială pentru lupta în munţi”, a declarat pentru The Daily Beast Yaroslav Halas, un jurnalist devenit soldat şi ofiţer de presă al brigăzii.

Nu este deloc surprinzător: Transcarpatia este o regiune muntoasă separată de restul Ucrainei prin curbura Carpaţilor Orientali, în timp ce tradiţiile sale de alpinism militar îşi au rădăcinile în Imperiul Austro-Ungar.

Shtefko a ales minciuna pentru a fi primit în Legiunea Transcarpatică

Shtefko, un mecanic auto, şi-a pierdut ambele picioare la vârsta de 38 de ani, dar a cerut să nu dezvăluie detaliile evenimentului şi de atunci se foloseşte de proteze. După ce s-a alăturat protestatarilor de pe Maidan, la Kiev, în 2014, a fost respins de brigadă din cauza handicapului său, în ciuda faptului că a efectuat serviciul militar în Harkov în perioada sovietică.

Acum, şi mai hotărât să facă parte din „Legiunea Transcarpatică” în timpul războiului lui Putin, el a ales cea mai simplă strategie posibilă în avantajul său: o minciună.

El a informat comisia că are doar o singură proteză. „Fără să-i tragi pantalonii în sus este aproape imposibil de ştiut”, a spus soţia sa. „Au aflat cu toţii în zona de luptă, când şi-a rupt accidental una dintre proteze”.

Lucrând pe câmpurile de luptă din estul Ucrainei ca şofer şi mecanic, sergentul Shtefko - aşa cum este cunoscut acum de compatrioţii săi - continuă tradiţiile familiei sale de serviciu militar semi-legal: tatăl său a intrat în Armata Roşie în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, susţinând că avea 18 ani, deşi nu împlinise încă 16 ani.

Fiu al unei mame rusoaice, Shtefko este deschis în ceea ce priveşte ataşamentul său faţă de Ucraina.

„În armată se întâmplă diferit lucrurile. Există adesea conflicte, mai ales când oamenii provin din zone diferite”, a declarat el în mesajul său video pentru The Daily Beast. „Deşi este diferit, sufletul meu este fericit să fie aici. Sunt mulţi tineri în jurul nostru, dar toţi băieţii sunt patrioţi şi bine integraţi. Este o bucurie să servesc alături de ei şi să văd o Ucraină unită care luptă pentru un scop comun”.