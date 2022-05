Un jurnalist ucrainean de 36 de ani, Oleksandr Makhov, înrolat după invazia rusă, a fost ucis în luptă, în afara oraşului Izyum, anunţă preşedintele Ucrainei

Preşedintele Ucrainei a vorbit în mesajul zilnic adrest poporului despre jurnalistul Oleksandr Makhov care şi-a pierdut viaţa luptând pentru Ucraina.

Preşedintele Ucrainei anunţă că astăzi Oleksandr Makhov a murit în regiunea Harkov, în luptele de lângă Izium.

„Avea 36 de ani. Sincere condoleanţe rudelor şi apropiaţilor. Să ştie fiul său Vladislav, că Rusia va purta responsabilitatea pentru această moarte. Cu siguranţă vom câştiga victoria pentru Ucraina. Sunt sigur că a fost visul lui Oleksandr şi îl vom face să devină realitate”, mai spune Volodimir Zelenski.

Anunţul privind moartea jurnalistului ucrainean a apărut şi în mesajele date de presa din Ucraina, pe Twitter.

Our Ukrainian journalist Oleksandr Makhov was killed in the battles for Ukraine's independence.



Rest in Peace 💔 pic.twitter.com/MP8DPRAbo9