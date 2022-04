Un grup de soldaţi ucraineni a fost spulberat de la mică distanţă de un tanc rusesc. Nimeni nu s-a alarmat la apropierea inamicului VIDEO

În imaginile apărute pe reţelele de socializare se arată un grup de 10 - 13 soldaţi ucraineni care stau lângă un blindat rusesc distrus la o margine de drum. Anterior acestor fotografii, soldaţii se pozau lângă vehicul.

Ucrainenii din imagini par relaxaţi şi privesc în lungul drumului cum cel puţin două tancuri se apropie.

This is why so many Ukrainian soldiers were killed by two approaching Russian tanks. Taking pictures and posing on a captured Russian BMP while they could have created a safe perimeter. This is a clear discipline issue… pic.twitter.com/u2GUtpgP1e — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) April 12, 2022

După câteva momente, tancul care s-a apropiat la circa 20 - 30 de metri a tras cu tunul în soldaţi.

Moments before this event, where a group of unsuspecting Ukrainian soldiers who captured a Russian BMP get shelled by two approaching Russian tanks (not even 10-20m away from them). https://t.co/SfahOL39RU pic.twitter.com/qrGcaIzGbr — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) April 12, 2022

Acelaşi moment filmat din alt unghi, de la mică depărtare de locul exploziei, arată exact momentul când grupul este lovit în plin. Cel care filmează fuge, iar pe telefonul care a rămas pe modul înregistrare se mai aude cel puţin o dată cum tunul tancului de luptă este descărcat, iar apoi sunete de foc de mitralieră, relatează Hotnews.

ATENŢIE - IMAGINI VIOLENTE

#UKRAINE



Ukrainian troops get killed by Russian T-72B3 from very close, they thought their area was secure and safe until a Russian tank payed them a visit. Location and date undisclosed. pic.twitter.com/Fy6QVjxwNX — 🇷🇺Мохамедов 🇷🇺 (@tounkirine) April 10, 2022

Pe reţelele de socializare mai mulţi oameni au spus că ar putea fi un caz de foc accidental din partea unor trupe ucrainene care ar fi capturat tancurile.



Totuşi, faptul că tunul a fost repoziţionat şi a ţintit spre marginea drumului, fiind vorba de două trageri consecutive urmate de focuri de mitralieră, pare să invalideze această ipoteză.