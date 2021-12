Un general ucrainean evocă un scenariu de coşmar în cazul unui atac al Rusiei şi cere mai multe arme. Spre un război de gherilă în apropiere de România?

Luni, la 30 de ani de la înfiinţarea armatei ucrainene, preşedintele Volodimir Zelenski şi-a luat o cască şi vestă antiglonţ şi a coborât în tranşeele din Donbas, unde a anunţat noi livrări de tancuri, vehicule blindate şi arme soldaţilor aflaţi în linia întâi a confruntării cu separatiştii proruşi susţinuţi de Moscova.

Deşi noul armament ar putea ajuta la menţinerea unei parităţi în lentul război de uzură care durează de aproape opt ani, acesta nu ar fi suficient pentru a respinge un atac pe scară largă din partea armatei ruse.

În contextul în care peste 100.000 de soldaţi ruşi sunt masaţi la graniţa cu Ucraina, până şi oficialii militari de cel mai înalt rang de la Kiev admit că, fără noi resurse semnificative din partea Occidentului, forţele lor nu au şanse să facă faţă unei ofensive a Rusiei.



„Din păcate, Ucraina trebuie să fie obiectivă în acest stadiu”, spune generalul Kirilo Budanov, directorul serviciului de informaţii al armatei ucrainene.



„Nu există suficiente resurse militare pentru respingerea unui atac pe scară largă a Rusiei dacă el începe fără susţinerea forţelor Occidentale”, adaugă el pentru The New York Times.

Scenariu de coşmar

Budanov prezintă apoi un scenariu de coşmar, cu atacuri aeriene şi cu rachete, iniţial, asupra depozitelor de muniţii şi trupelor din tranşee, pentru a reduce capacitate de luptă, abilitatea de coordonare a forţelor armate şi aprovizionarea frontului. „Vor rezista atâta timp cât vor avea gloanţe”, spune el despre comandaţii din linia întâi. „Vor folosi tot ce au la dispoziţie, dar credeţi-mă că, fără rezerve, nu există nicio armată în lume care să poată rezista”, insistă el.

Kievul a avertizat că Rusia ar fi pregătită de o invazie spre sfârşitul lui ianuarie sau începutul lui februarie. Totuşi, serviciile de informaţii din Ucraina şi din Occident admit că preşedintele rus Vladimir Putin încă nu s-a hotărât asupra unei noi acţiuni militare împotriva ţării vecine.

De cealaltă parte, Putin susţine că nu pregăteşte niciun atac şi cere insistent „garanţii de securitate”, adică îndepărtarea posibilităţii aderării Ucrainei la NATO, o cerere respinsă de Kiev şi Alianţa Nord-Atlantică. Rusiei i s-a amintit că nu are dreptul să decidă asupra deciziilor suverane ale altor state.



Şi totuşi, comunitatea de informaţii din SUA estimează că Rusia pregăteşte o ofensivă cu aproximativ 175.000 de militari. Ucraina are un număr mai mic de soldaţi, precum şi capacităţi de apărare mai reduse.



Rachetele ruseşti ar putea scoate din joc o parte semnificativă a armatei ucrainene în mai puţin de o oră, estimează Robert Lee, un veteran al puşcaşilor marini şi doctorand specializat în forţele armate ruse la King's College din Londra.



„Dacă Rusia doreşte cu adevărat să îşi desfăşoare capabilităţile convenţionale, acestea ar putea provoca daune masive într-o perioadă foarte scurtă de timp”, susţine el, menţionând un interval de „30-40 de minute” în est.

Război de gherilă?

Însă armata ucraineană nu mai e la fel de slabă ca în 2014, când Rusia a anexat ilegal Crimeea fără să tragă un foc, notează The New York Times.



În Donbas, armata ucraineană a reuşit să stopeze ofensiva separatiştilor şi să pună capăt majorităţii ostilităţilor cu ajutorul sprijinului militar primit din Occident.



Doar SUA au oferit asistenţă militară în valoare de 2,5 miliarde de dolari, aceasta incluzând sisteme de supraveghere şi comunicare de ultimă generaţie, precum şi drone. Sub administraţia Trump, ucrainenii au primit pentru prima dată rachete anti-tanc Javelin, care nu au fost folosite până acum pentru a nu provoca Kremlinul. De altfel, Kremlinul s-a arătat deja extrem de deranjat de folosirea dronelor turceşti, care i-a pus în mare dificultate pe militarii săi fără însemne din Donbas.

În plus, în noiembrie, SUA au livrat 88 de tone de muniţie în cadrul pachetului de asistenţă militară în valoare de 60 de milioane de dolari promis de Joe Biden.

Însă generalul Budanov vrea şi mai multe arme. „Dacă lumea civilizată vrea să evite o catastrofă - iar aceasta va fi o catastrofă pentru toată lumea - avem nevoie de sprijin militar tehnic acum, nu mâine, nu poimâine, nu într-un an. Acum”, afirmă el.



Generalul Oleksandr Pavliuk, comandantul trupelor care luptă împotriva separatiştilor proruşi, dă asigurări că Ucraina dispune de o jumătate de milion de bărbaţi cu experienţă militară care sunt pregătiţi de luptă.



„Vom începe un război de gherilă”, a declarat el.

Un alt oficial militar de rang înalt, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, nu exclude ca armata ucraineană să-şi deschidă depozitele de arme pentru a le permite cetăţenilor să se apere în caz de eşec în celelalte soluţii.

Într-o conversaţie purtată joi cu Zelenski, Biden l-a asigurat de „angajamentul de neclintit” al SUA faţă de „suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei”.

Într-o altă conversaţie, cu nouă lideri de stat din Europa Centrală şi de Est, preşedintele american a promis „capacităţi militare suplimentare” pentru regiune.